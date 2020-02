L'initiative de limitation abolira les Bilatérales I

L'initiative de l'UDC dite de limitation signe la fin des accords bilatéraux I avec l'UE et met en jeu la prospérité de la Suisse. C'est en ces termes que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le sénateur Benedikt Würth (PDC/SG) ont lancé la campagne.

L'initiative exige que la Suisse règle de manière autonome l'immigration. Si le texte était accepté par le peuple, les autorités auraient un an pour négocier la fin de l'accord sur la libre circulation avec Bruxelles.

Un danger

Un tel délai est irréaliste, a averti la ministre de justice et police. Des négociations ne peuvent aboutir et faute de solution, le Conseil fédéral devrait dénoncer l'accord dans le mois qui suit. Cela entraînerait la fin de l'ensemble des accords bilatéraux I et créerait un vide juridique.

Si le peuple soutient ce texte le 17 mai, l'Union européenne pourrait remettre en cause d'autres accords, comme l'association à Schengen/Dublin. Cela aurait des conséquences sur la sécurité et l'asile, mais aussi sur le trafic transfrontalier et la liberté de voyager.

Accès au marché

Ces accords sont taillés sur mesure pour les besoins de la Suisse. Le président de la Conférence des gouvernements cantonaux, Benedikt Würth, a souligné qu'un accès quasiment sans discrimination au marché intérieur de l'UE est décisif.

Et de citer en exemple le canton de Saint-Gall. Près de 90% des biens industriels fabriqués dans le Rheintal saint-gallois sont exportés. L'accord sur les obstacles techniques au commerce fait partie des Bilatérales I. Sans cet accord, les prix des biens exportés augmenteront.

Main-d'oeuvre

Le Conseil fédéral a aussi le souci de limiter l'immigration, mais en encourageant la main-d'oeuvre helvétique. Il a pris des mesures afin d'accroître les chances des travailleurs âgés sur le marché.

Pour les chômeurs de plus de 60 ans, il propose au Parlement une prestation transitoire jusqu'à leur retraite. Ce projet de rente-pont est sur la sellette. Le Conseil des Etats a redimensionné le projet à la baisse.

Par ailleurs, avance la conseillère fédérale, l'obligation d'annoncer les postes vacants donne un avantage aux candidats en Suisse. (ats/nxp)