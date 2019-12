Introduction de classes bilingues au secondaire

Le canton de Schwyz s'apprête à introduire des classes bilingues allemand/anglais à l'école secondaire. Son parlement a approuvé mercredi cette nouvelle offre scolaire contre l'avis du gouvernement, de l'UDC et du PS. Le dernier mot appartiendra aux citoyens.

Par 65 voix contre 29, les députés du Grand Conseil schwyzois ont adopté l'inscription de l'existence de classes bilingues dès l'école secondaire dans la loi scolaire. La nouvelle offre est proposée aux élèves destinés plus tard à des études gymnasiales. Il s'agit d'une première à l'école obligatoire en Suisse centrale.

Ce principe prévoit l'enseignement de plusieurs branches en langue anglaise. Il a déjà été introduit il y a trois ans à titre d'essai dans deux établissements scolaires du district aisé de Höfe, sur la Riviera du lac de Zurich. Le projet-pilote y a rencontré un écho favorable et une demande importante.

Concurrence des écoles privées

Une majorité formée du PLR et du PDC a soutenu son élargissement à l'ensemble du canton. Ses représentants ont invoqué la nécessité de promouvoir les élèves particulièrement performants et de faire face à la concurrence des écoles privées internationales.

Le gouvernement schwyzois a contesté en vain ces arguments. Selon lui, l'école publique n'a pas pour but premier de concurrencer les écoles privées et les possibilités de promouvoir les élèves doués sont suffisantes à l'heure actuelle. L'exécutif et le conseil scolaire s'étaient opposés à l'introduction élargie des classes bilingues.

Il en va de même de l'UDC qui doute, elle, de la plus-value apportée par les classes bilingues. Le PS déplore, lui, que cette nouvelle offre renforce davantage encore la sélection. Elle contrevient en outre au principe du modèle intégratif de l'école publique. La modification de la loi scolaire est soumise au référendum obligatoire. (ats/nxp)