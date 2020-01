Le joaillier genevois De Grisogono fait faillite et licencie 65 employés

Le joaillier genevois De Grisogono n’aura pas survécu longtemps aux révélations sur ses liens avec la famille de l’ex-président angolais. Exsangue financièrement, incapable de trouver un repreneur, la marque de bijoux haut de gamme met fin à ses activités. La faillite doit être annoncée mercredi matin aux employés de sa manufacture de Plan-les-Ouates, nous ont indiqué des sources concordantes. Cette décision laisse 65 personnes sur le carreau en Suisse, une quinzaine d’autres à l’étranger.

La mise en faillite de De Grisogono suit d’une dizaine de jours seulement la fuite de données internationale des «Luanda Leaks». Ces quelque 715'000 documents, exploités par le Consortium international de journalistes d’investigation, dont la cellule enquête de Tamedia est membre, montrent comment la fille de l’ancien président angolais, Isabel dos Santos, a bâti sa fortune colossale en profitant de l’argent de l'État.

Nos articles ont notamment révélé comment Isabel et son mari ont pris le contrôle de De Grisogono en 2012, grâce aux fonds de la société publique Sodiam. Cette entreprise chargée de l’exportation des diamants angolais a englouti plus de 140 millions de dollars pour racheter De Grisogono et en faire un géant des bijoux et du luxe. Mais la marque genevoise a enregistré des pertes abyssales et les profits annoncés ne se sont jamais matérialisés.

Isabel dos Santos et son mari Sindika Dokolo, habitués des fêtes De Grisogono à Cannes.

Sodiam a pourtant continué à soutenir De Grisogono. Mais en 2017, affaibli par la maladie, le président Dos Santos a quitté le pouvoir. Et son successeur, Joao Lourenço, a commencé à démanteler l’empire économique bâti par sa fille. Dans la foulée, Sodiam a annoncé son retrait du joaillier suisse, en se plaignant d’avoir subi quelque 225 millions de dollars de pertes du fait des investissements à fonds perdu dans De Grisogono.

Depuis, la faillite menaçait, l'État angolais refusant de subventionner davantage un projet devenu ruineux. Quant à la famille Dos Santos, affaiblie par les révélations des Luanda Leaks et le blocage de ses avoirs par le nouveau pouvoir angolais, elle n’est plus en mesure de financer seule De Grisogono. Les tentatives de trouver un repreneur, qui duraient depuis des mois, ont échoué.

En Suisse, De Grisogono laisse une montagne de factures impayées auprès de ses sous-traitants, notamment horlogers. Selon un extrait du registre des poursuites que nous avons obtenu, l’entreprise a accumulé 1,4 million d’impayés. Les fournisseurs les plus concernés sont des sous-traitants horlogers de l’arc jurassien, mais aussi des spécialistes parisiens du marketing digital ou des fournisseurs de pierreries israéliens. «Avant, ils ont toujours payé, mais aujourd’hui n’ont plus d’argent», dit simplement l’un de ces créanciers, qui a lancé des poursuites contre De Grisogono en 2019.

Luanda Leaks

Les documents des Luanda Leaks montrent que ne pas payer les fournisseurs était une stratégie délibérée de De Grisogono pour gagner du temps et rester tant bien que mal à flot. Vexation ultime, De Grisogono St. Moritz a même dû renoncer à sponsoriser l’un de ses événements phares, le tournoi de polo qui se déroule chaque année sur le lac gelé de St. Moritz. La participation du joaillier à ce tournoi prisé d’une clientèle huppée a été annulée il y a quelques jours, juste avant le tournoi.

«De Grisogono n'a pas respecté le contrat de parrainage, explique l’organisateur de l’événement, Reto Gaudenzi. Cela signifie qu'ils n'ont pas payé autant qu'ils auraient dû. Nous avons donc mis fin à leur participation – avant le début du tournoi – jeudi dernier à 17 heures. Nous avons supprimé tout espace publicitaire de De Grisogono et avons renommé l'équipe De Grisogono Team St. Moritz.»

De Grisogono laisse un style, un nom, et un réseau de boutiques qui sera rapidement reloué par ses concurrents. Reste à savoir si la marque elle-même trouvera aussi un repreneur, une fois le processus de faillite achevé.