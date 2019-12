Une Jurassienne à la tête de la Fédération des vignerons

Hélène Noirjean dirigera la Fédération suisse des vignerons (FSV) depuis le 1er avril 2020. Cette Jurassienne âgée de 32 ans succède à Chantal Aeby Pürro, qui prendra sa retraite fin mars 2020.

Mme Noirjean est «une spécialiste de la scène politique suisse et présente ainsi les qualités requises et les connaissances idéales pour reprendre la direction de la FSV», estime la fédération jeudi dans un communiqué. La Delémontaine occupe actuellement le poste de responsable des dossiers à l'Union suisse des arts et métiers et de directrice de SWISS LABEL. (ats/nxp)