Les Jurassiens élisent le successeur de Juillard

Les Jurassiens élisent dimanche le successeur de Charles Juillard au Gouvernement lors d'une élection partielle de tous les dangers pour le PDC. Devancé par le PS lors des élections fédérales, le PDC espère conserver son deuxième siège avec Anne Seydoux-Christe.

La candidate démocrate-chrétienne a comme adversaires la députée socialiste Rosalie Beuret Siess et le député-maire UDC de la Baroche Romain Schaer. Cette élection complémentaire devrait déboucher sur la victoire de l'une des deux femmes lors d'un probable second tour.

Cette élection complémentaire met une pression certaine sur le PDC qui a perdu sa place de plus important parti politique du canton et a dû affronter des dissensions internes et plusieurs démissions. En misant sur l'ancienne conseillère aux États Anne Seydoux-Christe, il espère conserver son deuxième siège à côté de Martial Courtet.

Le PDC pourrait donc avoir deux ministres venant de Delémont alors même que son fief électoral est dans le district de Porrentruy. Dans un canton où les réflexes régionalistes sont vivaces, des électeurs PDC ajoulots pourraient voter pour l'un des deux autres candidats issus de leur district.

Ambition du PS

Plus important parti du canton du Jura, le Parti socialiste espère reconquérir son second siège perdu en 2015. Il estime que la composition de l'exécutif ne répond plus aux aspirations des Jurassiens. Si le PS s'empare du siège de Charles Juillard, la majorité du gouvernement bascule au centre-gauche.

Avec ses 14,5% de suffrages lors des dernières élections fédérales, l'UDC est largement devancée par les deux principaux partis, le PS et le PDC. Mais elle entend jouer les trouble-fête avec Romain Schaer. L'Ajoulot âgé de 50 ans, chef d'entreprise, se présente comme le représentant des milieux économiques.

Seule certitude, la personne qui remplacera Charles Juillard au sein du Gouvernement jurassien repassera par les urnes le 18 octobre lors des élections cantonales. Avant le départ du ministre des finances pour le Conseil des Etats, l'exécutif comptait 2 PDC, 1 PLR, 1 PS et 1 PCSI. (ats/nxp)