Karin Keller-Sutter serre la vis sur l’asile

«Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) réduit les coûts de l’asile et intensifie le renvoi des requérants d’asile déboutés», a claironné lundi le Département fédéral de justice et police. Un ton musclé qui montre bien que le dicastère est passé des mains de la socialiste Simonetta Sommaruga à la radicale Karin Keller-Sutter. Cette dernière entend couper l’herbe sous le pied de l’UDC, qui tente de remettre le sujet sur la table. Dans un récent communiqué, le parti se plaint que l’on dépense toujours autant d’argent alors que le nombre de requérants a été divisé par deux. Il dénonce aussi le nombre des admis provisoires et des réfugiés à la charge de l’aide sociale.

Pour montrer que le SEM ne reste pas inactif, son directeur Mario Gattiker est donc monté au front. Voici en substance les mesures qu’il compte prendre pour assurer «une utilisation optimale et efficace du système de l’asile».

Des centres fédéraux de requérants ferment

Il y a quatre ans, près de 40 000 requérants demandaient l’asile en Suisse. En 2019, ce nombre devrait se réduire à 14 500 (voir l’infographie). Cette baisse spectaculaire permet au SEM de fermer deux centres fédéraux, celui de Chapelle (BE) et de Muttenz (BL). Le centre pour requérants récalcitrants aux Verrières (NE) a déjà été fermé. Les autres centres fédéraux, dont certains sont à moitié remplis, vont aussi adapter la voilure. En revanche, le centre prévu au Grand-Saconnex (GE) n’est pas remis en cause.

30 millions d’économies et postes du SEM en sursis

Avec la fermeture et la réduction de capacité des centres fédéraux d’accueil, le SEM compte économiser 30 millions. C’est de l’argent qui ne sera pas versé aux sociétés privées qui assurent l’encadrement et la sécurité. Va-t-on aussi couper dans le personnel du SEM? Ce n’est pas prévu pour l’instant. Les employés surnuméraires seront utilisés pour résorber les 8000 demandes d’asile en souffrance depuis des années. Mario Gattiker n’exclut pas de supprimer des postes en 2020. «Mais il faut faire très attention. Le domaine de l’asile est extrêmement volatil. On doit pouvoir réagir rapidement en cas de nouvel afflux.»

Mesures spéciales pour les requérants récalcitrants

Afin d’inciter plus de requérants déboutés à repartir volontairement dans leur pays, l’aide au retour et à la réintégration sera accrue. Pour les récalcitrants, Berne va mettre des forces à disposition des Cantons pour accélérer les retours forcés. «De janvier à juin 2019, 757 requérants d’asile déboutés ont quitté la Suisse en étant accompagnés, soit jusqu’à l’aéroport, soit jusqu’à destination», déclare le SEM. Il y en a eu 4826 en 2018.

Bonus-malus pour les visas

Via l’accord de Schengen, la Suisse et l’UE pourront dès 2020 sanctionner les pays qui n’acceptent pas de reprendre leurs ressortissants dont l’asile a été refusé. Leur population aura plus de difficultés à obtenir un visa Schengen. À l’inverse, les ressortissants des pays qui coopèrent seront avantagés. Afin de faciliter le retour des requérants déboutés, la Suisse va aussi mobiliser plus d’agents de liaison. Ces personnes doivent aplanir sur place tous les obstacles administratifs qui se dressent en cas de renvoi. L’Afrique de l’Ouest, la Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient sont notamment concernés.