KKS se fait doubler sur les multinationales responsables

Les trois pistes

L’initiative



Aujourd’hui, des multinationales ayant un siège en Suisse continuent de violer les droits humains et d’ignorer les standards environnementaux minimaux à l’étranger. L’initiative veut que ces entreprises rendent des comptes auprès de la justice. Afin que les firmes peu scrupuleuses respectent la loi, les infractions doivent avoir des conséquences.



L’initiative instaure aussi une responsabilité civile en dommages et intérêts pour toutes les filiales qui sont contrôlées économiquement. Le texte s’appliquerait à environ 1500 sociétés.



Les PME de moins de 250 employés ne seraient pas concernées, à moins qu’elles ne soient actives dans des secteurs à risque comme le commerce d’or.







Le contre-projet



L’idée du parlement est d’obliger les grandes entreprises – plus de 500 collaborateurs – à évaluer les risques en matière de droits humains et environnementaux, selon des standards internationaux.



En cas de problème, la responsabilité civile serait limitée. Tout d’abord, elle ne porterait que sur les filiales juridiquement contrôlées.



Ensuite, elle ne serait effective qu’en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la propriété. Enfin, elle n’interviendrait qu’en cas de contrôle effectif. Il n’y aurait pas non plus de responsabilité pour les fournisseurs.



Enfin, avec ce contre-projet, une action en justice ne serait possible qu’après une procédure de conciliation. Aux yeux des initiants, c’est la version minimale pour retirer leur texte.







Le plan Keller-Sutter



Il s’agit ici de s’appuyer sur les instruments qui existent déjà et de s’aligner sur les réglementations de l’Union européenne. Les entreprises devraient présenter sur une base volontaire des «rapports» non contraignants sur le respect des droits humains, des normes environnementales ou la corruption.



Le Conseil fédéral ne veut pas entendre parler de «clauses de responsabilité» pour l’employeur. Les entreprises devraient aussi avoir la possibilité de renoncer à rendre des comptes, si elles motivent leur démarche. Le devoir de diligence est ici faiblement défini, dénoncent les initiants. Ils maintiendront leur texte si c’est ce projet qui est retenu.