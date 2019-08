L'ancien chancelier Walter Buser est décédé

L'ancien chancelier de la Confédération Walter Buser est décédé samedi dernier à l'âge de 93 ans, selon la famille. Cet avocat a été le premier chancelier socialiste de Suisse de 1981 à 1991.

Walter Buser est décédé subitement le 17 août, a annoncé la famille dans un avis de décès mercredi. Le service funèbre aura lieu mercredi prochain à Bremgarten (AG) dans l'intimité avec la famille et des amis proches. Né le 14 avril 1926 à Lausen (BL) et domicilié à Bättwill (SO) Walter Buser a été le premier socialiste à être élu chancelier de la Confédération le 11 juin 1981.

Des nouveautés

C'est durant son mandat qu'a été introduit le principe du double oui pour les initiatives populaires assorties d'un contre-projet. Il a également participé, avec la création d'un état-major du Conseil fédéral et de sa centrale d'information, à la mise en place d'une nouvelle structure de commandement en cas de crise.

Entré au service de la Confédération en 1965, Walter Buser a été élu vice-chancelier en 1968. Il a assumé dès lors la responsabilité de l'information du Conseil fédéral et des services juridiques de la Chancellerie fédérale, avant de prendre la succession du chancelier Karl Huber en 1981.

Auteur de nombreuses publications, Walter Buser a été nommé en 1977 à Bâle professeur extraordinaire de droit constitutionnel et administratif. Après son départ à la retraite en tant que chancelier, il a notamment présidé le Forum Helveticum à partir de 1991. (ats/nxp)