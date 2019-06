L'EPFZ au 6e rang mondial des hautes écoles

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pointe désormais à la sixième place du classement mondial des hautes écoles «QS World University Ranking 2020». Septième l'an dernier, elle a délogé l'Université de Cambridge.

Cela en fait la deuxième meilleure haute école d'Europe et la première d'Europe continentale, a indiqué Quacquarelli Symonds (QS) mardi dans un communiqué.

La première place est trustée pour la huitième année consécutive par le Massachusetts Institute of Technology. Le podium exclusivement américain est complété comme l'an dernier par les universités de Stanford et Harvard. L'Université d'Oxford, quatrième, devance le California Institute of Technology, cinquième.

L'EPFL, 22e l'an dernier, pointe à nouveau dans le top 20 (18e). L'Université de Zurich gagne deux places (76e). Quatre autres universités suisses sont dans le top 200: Genève (110e), Berne (123e), Bâle (151e) et Lausanne (153e). (ats/nxp)