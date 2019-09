«L’État a failli à sa mission de protéger l’individu»

C’est l’histoire d’un système organisé, violent, arbitraire et destructeur. La présentation des conclusions de la Commission indépendante d’experts (CIE) sur les internés administratifs fait penser au scénario d’un film d’horreur. Les dizaines d’hommes et de femmes présents lundi à Berne pour la lecture du rapport rappellent toutefois qu’il s’agit d’une réalité, la leur. De la fin du XIXe siècle aux années 80, quelque 60'000 innocents ont été «placés» dans 650 établissements du pays parce qu’ils étaient considérés comme «déviants» par la société.

«Les décisions concernant ces placements étaient souvent prises par des particuliers, explique Anne-Françoise Praz, vice-présidente de la CIE. Les critères étaient flous et le droit de recours quasi inexistant. On considérait ces personnes comme des citoyens de seconde zone.» Pire, le système était utilisé comme une gestion à moindres coûts pour régler les problèmes sociaux, comme la pauvreté ou l’alcoolisme. «Ce système s’est transformé en instrument de contrôle social, menaçant tous ceux dont le mode de vie ne correspondait pas à la norme, poursuit la professeure d’histoire. Mal nourries, mal soignées, souvent maltraitées, ces personnes ont ensuite dû composer avec les séquelles de l’internement.» Une stigmatisation pour le reste de leur existence, qui s’est reportée parfois sur leurs enfants. «C’est tout à fait ça», glisse, dans un souffle, une ancienne victime présente dans la salle. Et sa voisine d’expliquer que faute de moyens, elle n’avait pas pu offrir à ses enfants les études qu’ils auraient souhaité faire.

Des promesses non tenues

Comprendre l’étendue et le mécanisme de ces internements administratifs n’est qu’une partie du travail de la CIE. «Nous bouclons quatre années de recherches, basées sur des rencontres avec les victimes, sur l’analyse de documents, des lettres notamment qui avaient été confisquées, explique Markus Notter, président de la CIE. Mais la réhabilitation doit continuer.» Les mesures en cours, à savoir le versement par l’Office fédéral de la justice de contributions de solidarité aux personnes concernées, sont un premier pas. Les experts demandent en plus de nouvelles aides financières, mais aussi une «Maison de l’autre Suisse», destinée aux victimes (lire l’encadré).

«Je suis très touché par le destin de ces personnes, réagit Karin Keller-Sutter, qui en tant que ministre de la Justice a officiellement repris le dossier des mains de Simonetta Sommaruga. C’est désormais au Conseil fédéral de vérifier ce rapport, de regarder les recommandations et de prendre position.» Et la Saint-Galloise d’insister sur le travail de mémoire. «Il faut non seulement ne pas oublier ce qui s’est passé, mais il faut également ne plus répéter les mêmes fautes. L’État a la tâche de protéger la liberté et la sécurité de l’individu, et dans ce cas il a failli.»

«Je n’attends plus rien»

Ce discours, certaines des victimes présentes dans la salle ont l’impression de l’avoir déjà maintes fois entendu. «Je ne compte plus toutes les promesses qui nous ont été faites et qui n’ont pas été tenues. Simonetta Sommaruga nous a lâchés en cours de route», réagit un homme qui a été placé enfant. Sur le podium, invitée à s’exprimer sur son expérience, Gabrielle Merlini résume de façon cinglante la situation: «Vu ce que j’ai vécu, je n’attends plus rien de l’État.»

De nouvelles aides financières et la création d’un lieu du souvenir

«De nombreuses victimes d’internements administratifs vivent encore aujourd’hui dans des conditions financières et sanitaires précaires, notent les experts de la Commission indépendante d’experts (CIE). Les travaux mettent en évidence qu’il s’agit souvent de conséquences directes des mesures qu’elles ont subies.» Nombre d’entre elles présentent aujourd’hui encore des problèmes psychiques et physiques liés aux mauvaises conditions de vie et aux expériences traumatisantes qu’elles ont vécues.

La CIE recommande ainsi des prestations qui doivent améliorer leur qualité de vie. Il s’agit notamment de la gratuité de l’abonnement général des CFF. «C’est un petit geste qui représente un grand symbole, explique Markus Notter, président de la CIE. On a enlevé la liberté à ces personnes, l’AG est une façon de leur redonner la mobilité.» La Commission préconise encore l’exonération fiscale cantonale pour les personnes dont les dettes d’impôt sont élevées en raison de conditions de vie précaires, la création d’un fonds d’aide pour la couverture des frais médicaux non assurés, de même que le droit à une rente spéciale à vie. La CIE recommande enfin l’abandon de l’échéance pour le dépôt des demandes de contributions de solidarité. «Ce délai n’a aucun sens», estime Markus Notter. Plusieurs des victimes ont un âge avancé.

Dans l’idée d’un travail de mémoire, cette histoire des mesures de coercition devrait aussi trouver sa place dans les manuels scolaires. Mais la CIE préconise en plus la mise sur pied d’un lieu de souvenir, avec la création d’une «Maison de l’autre Suisse» à Berne. Destinée aux victimes, elle rassemblerait diverses fonctions sous un même toit. Des expositions et événements permettraient aux personnes concernées d’y présenter la thématique à un large public de façon autonome et selon leur point de vue. Ce lieu devrait permettre un accès gratuit à des offres de formation et à des activités culturelles pour les victimes. Une telle «Maison de l’autre Suisse» pourrait encore servir de point de départ pour de nouvelles recherches. «L’idée est d’en faire une sorte de mémorial vivant», conclut Markus Notter. «Ce lieu est indispensable pour ne pas oublier», abonde une victime.