L'info à l'aube sur les ondes de la RTS, c'est bientôt fini

Mauvaise nouvelle pour les lève-tôt qui apprécient les infos à la radio: RTS La Première va supprimer sa «Matinale» de 5h à 6h et devrait la remplacer par une rediffusion des «Dicodeurs». C'est l'une des principales décisions communiquées ce mercredi aux collaborateurs du service public par la direction de la Radio Télévision Suisse (RTS), a-t-on appris de plusieurs sources internes. Fin septembre, la SSR avait annoncé devoir couper 50 millions de francs dans son budget 2020, dont 12 millions en Suisse romande. Motif invoqué: une chute dramatique de ses revenus publicitaires.

Cure minceur en été

Le directeur de la SSR, Gilles Marchand, avait alors clairement indiqué que «des incidences sur les programmes et sur les emplois seraient inévitables». Cela se concrétise aujourd'hui par plusieurs mesures. Outre la réduction de la tranche horaire dévolue à la «Matinale» sur RTS La Première, on citera la suppression des versions estivales de deux émissions de TV: «Couleurs locales» et «Mise au point», sur RTS 1. Toutes deux bénéficiaient jusqu'ici d'une format spécial durant l'été, avec des tournages en extérieur dans divers lieux de Suisse romande.

Licenciements évités

S'y ajoute la disparition d'un poste de journaliste dédié aux «breaking news», soit un service de piquet dans la tour de la RTS à Genève en cas de gros événement en soirée. Au total, entre 10 et 11 postes de travail seront supprimés dans les services de l'actualité radio et TV. Et l'économie annuelle envisagée grâce à ces mesures s'élève, selon nos sources, à quelque 2,5 millions de francs. La RTS a précisé à ses collaborateurs, ce mercredi matin, que les licenciements seraient évités dans la mesure du possible. Elle compterait sur les départs naturels et non remplacés, ainsi que sur un gel des engagements, pour parvenir à ses fins.

D'autres mesures pourraient suivre, touchant les programmes radio et les magazines TV. Le directeur général de la RTS, Pascal Crittin, n'a pas pu être joint ce mercredi en milieu de journée.

(Développement suit.)