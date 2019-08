La Confédération soutiendra un nouveau vote

La Confédération a «pris acte» du jugement du Tribunal administratif bernois au sujet de l'invalidation du vote de Moutier du 18 juin 2017. Elle a réaffirmé sa position, à savoir qu'elle s'impliquerait si un nouveau vote devait finalement se tenir.

«La position de la Conférence tripartite est claire et n'a pas changé. Si le vote devait finalement être annulé, un autre serait organisé», a expliqué jeudi Jean-Christophe Geiser, responsable du dossier à l'Office fédéral de la justice, contacté par Keystone-ATS.

Il est toutefois encore trop tôt pour se prononcer sur les modalités d'un nouveau vote, sachant qu'un recours est encore possible devant le Tribunal fédéral, a-t-il ajouté. «L'organisation de ce nouveau vote serait discutée dans le cadre de la tripartite», a-t-il précisé.

Pour mémoire, la tripartite regroupe la Confédération et les gouvernements jurassien et bernois. Elle s'est réunie la dernière fois le 5 mars dernier sous la présidence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP). «La date de la prochaine tripartie a été fixée mais nous ne la communiquons pas», a dit M. Geiser.

En attendant que Moutier soit fixée sur son sort, et pour maintenir un climat serein entre les différentes parties prenantes, M. Geiser a rappelé que la Charte prévôtoise «était toujours en vigueur». Celle-ci a été adoptée par les gouvernements bernois et jurassien en octobre 2018, sous l'impulsion de Simonetta Sommaruga, la précédente cheffe du DFJP. (ats/nxp)