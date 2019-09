«La décision d'une non-réélection de Lauber est un choc»

Les procureurs généraux cantonaux n'ont pas l'intention de laisser tomber comme une vieille chaussette le procureur général de la Confédération Michael Lauber. Ce dernier est menacé sérieusement de perdre son fauteuil depuis que la Commission judiciaire du parlement a recommandé mercredi sa non réélection. La Conférence des procureurs cantonaux vient de publier un communiqué de soutien. Interview avec son président Fabien Gasser.

Vous volez au secours de Michael Lauber. Pourquoi?

Nous sommes 26 procureurs généraux cantonaux à le soutenir. Vu la tournure des événements, nous avons voulu que cela se sache. La Conférence des procureurs a vécu comme un choc mercredi à Lucerne la décision de la Commission judiciaire de ne pas recommander la réélection de M. Lauber. Nous nous sommes dit ceci: « Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons des regrets. Nous ne pouvons pas le soutenir unanimement et lui taper ensuite sur l’épaule en disant « dommage ». »

Pourquoi Lauber lui-même est-il indispensable? Les cimetières sont peuplés de gens irremplacables…

Bien sûr. Mais M. Lauber a montré des qualités professionnelles et humaines très appréciables. Les procureurs cantonaux qui ont connu son prédécesseur soulignent que la situation n’était pas aussi bonne à l’époque. M. Lauber est une personnalité clé pour le bon équilibre entre cantons et Confédération. Il respecte beaucoup le fédéralisme et associe tous les cantons à la poursuite pénale suisse.

Il a commis des fautes pourtant, non?

Même s’il a commis des fautes de procédure, c’est au tribunal et à l’autorité de surveillance de le sanctionner. Il est dangereux pour la profession que des fautes de procédure conduisent à une non-réélection. J’ajoute que le code de procédure est assez neuf puisqu’il n’existe que depuis moins de 9 ans. Des choses ne sont pas encore très clairement établies dans la pratique. Et c’est un code qui oblige à une certaine prise de risque.

Le Tribunal pénal fédéral estime que les rencontres non protocolées de Lauber avec le patron de la FIFA dans un restaurant viole le code de procédure pénale. C’est donc anodin?

Nous ne sommes pas là pour juger ce point. Les tribunaux ont sanctionné ce qu’ils estimaient être une faute de procédure par une récusation de M. Lauber. Cela ne met pas en péril l’enquête sur la FIFA puisque ce n’est pas lui qui la conduisait. Cela pose certes un problème pour le contrôle de l’enquête. Mais celui-ci peut être exercé par un procureur adjoint du Ministère public.

La mise sur la touche de Lauber sur la FIFA affaiblit pourtant la poursuite pénale. Cela sera utilisé par les parties. Certains élus redoutent déjà que des volets de l’affaire tombent sous le coup d’une prescription.

Je ne partage pas cet avis. Des récusations de procureurs, on en vit un certain nombre par année. Moi-même j’ai été récusé sur une affaire d’homicide reproché à un policier. Un autre procureur a repris l’affaire. La récusation fait partie des risques de notre métier.

Vous trouvez normal que M. Lauber défie frontalement son autorité de surveillance et fasse même recours contre elle?

Nous ne sommes pas dans une situation normale. L’autorité de surveillance du Ministère public a annoncé avec un certain fracas l’existence d’une possible 3e rencontre entre M. Lauber et le patron de la FIFA. Il la qualifiait de « grave » et médiatisait l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Dans ses conditions, M. Lauber avait le choix de laisser faire ou de se battre avec les moyens légaux à sa disposition. Je comprends que cela puisse donner l’impression d’une lutte entre autorités. Mais le président de l’Autorité de surveillance aurait dû annoncer l’ouverture d’une enquête disciplinaire sans préjuger de son issue.

Outre votre communiqué, comment allez-vous vous engager concrètement pour soutenir Lauber d’ici au 25 septembre?

Nous avons déjà beaucoup réfléchi avant de sortir du bois et publier un communiqué. Nous n’allons pas être plus proactifs car cela deviendrait embarrassant. Nous sommes à disposition pour répondre aux questions des élus. L’élection de M. Lauber est un processus politique. Notre Conférence des procureurs n’a pas d’objectif politique ni de leçon à donner au parlement.