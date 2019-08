La défense des éléphants cimente les divisions

Cela ressemble à un gros coup d’arrêt donné au commerce des éléphants vivants. Au terme d’un bras de fer parfois houleux, les participants à la Conférence de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, réunie à Genève, ont adopté un texte qui interdit de vendre à l’étranger les éléphants d’Afrique capturés dans la nature. Fini donc les exportations du plus gros des mammifères terrestres vers les zoos ou les parcs de loisirs.

Pour les ONG et les défenseurs des animaux, le vote arraché de haute lutte à Genève a un parfum de victoire. Mais elle a un arrière-goût amer. Lors des travaux de la CITES qui ont réuni les représentants de 169 gouvernements et plus de 1700 délégués du 17 au 28 août à Palexpo, le lobby international des parcs animaliers a montré qu’il restait très combatif et influent. Ses manœuvres de couloir ont conduit l’Union européenne et plusieurs pays, dont la Suisse, à s’opposer à une interdiction pure et simple du commerce des éléphants vivants en introduisant un critère d’exception.

«Situation d'urgence»

Les défenseurs de cet amendement souhaitent que la porte reste entrouverte à leur exportation hors d’Afrique au cas où une «situation d’urgence» l’exigerait, dans l’intérêt de l’animal. Une démarche a priori louable mais elle ne convainc pas du tout Vera Weber, de la Fondation Franz Weber. Persuadée que le diable se niche dans le détail, elle juge que la notion de «situation d’urgence», parfaitement floue, pourrait bien permettre de contourner l’interdiction.

Heureusement, dans ce combat pour la sauvegarde des éléphants d’Afrique, les ONG ne font pas cavalier seul. Elles peuvent compter sur les experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), basée à Gland. «Ils sont formels, il n’y a aucune raison d’envoyer des éléphants hors de leur aire de répartition pour les protéger», explique Vera Weber. Autrement dit, il n’y a rien qui puisse justifier de les exfiltrer du continent africain. Grâce à l’intervention du Gabon et du Kenya, l’avis de l’UICN devrait être incontournable.

Profondes divisions

Si les travaux de la CITES ont débouché sur un progrès en ce qui concerne les éléphants et d’autres espèces menacées (lire l’encadré), ils ont aussi mis en lumière de profondes divisions au sein de la communauté internationale et entre pays africains. Estimant souffrir de la présence d’un trop grand nombre d’éléphants sur leur territoire, le Zimbabwe et le Botswana ont contesté le bien-fondé de la décision prise à Genève et même menacé de quitter la CITES. Leurs représentants considèrent que cette interdiction de vendre des éléphants vivants ajoutée aux restrictions posées au commerce de l’ivoire entrave le développement économique de leur pays. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, est même sorti de ses gonds. Dans une interview accordée à «The Herald», il a confié, amer, déplorer de voir «le sort de nos animaux sauvages discuté à Genève, un endroit sans rapport avec eux». Colère d’un côté et soulagement de l’autre. «Les 35 bébés éléphants qui attendaient au Zimbabwe d’être expédiés vers des zoos en Chine, au Pakistan et à Dubaï sont sans doute sauvés», soupire Vera Weber.

Les débats ont aussi jeté une lumière crue sur le double discours des États européens qui d’un côté prétendent jouer la carte du développement durable et de la préservation de l’environnement et qui en coulisse s’efforcent d’amender des textes qu’ils jugent trop restrictifs pour le commerce des animaux protégés.

Certes, il ne sera plus possible de séparer les éléphanteaux de leur mère pour les envoyer dans des zoos, mais il s’en est fallu de peu que la CITES n’acte un assouplissement des textes qui restreignent le commerce de l’ivoire. Ce qui aurait été un très mauvais signal envoyé aux braconniers et trafiquants. Quatre populations d’éléphants (Afrique du Sud, Botswana, Namibie et Zimbabwe) ne jouissent toujours pas d’une protection totale en ce qui concerne leur ivoire. Le combat pour la préservation des éléphants d’Afrique n’est pas encore totalement gagné.