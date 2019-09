La fête des vendanges va démarrer

C'est la nonante-quatrième édition de la Fête des vendanges à Neuchâtel. Les festivités démarrent ce vendredi soir et devraient s'achever dimanche en fin de soirée, sous une météo clémente. Le thème cette année? «Insta'grappe».

L'invité d'honneur de la manifestation est le Red Fish. Le club de natation de la ville prendra «part aux festivités en exploitant la tente de la Place de l'Hôtel de Ville, en participant à grande échelle au cortège des enfants du samedi après-midi et au corso fleuri du dimanche avec un groupe de nageurs et un char», ont indiqué les organisateurs.

Le programme de la manifestation neuchâteloise est riche: défilé de nuit des Guggenmusik le vendredi soir, cortège des enfants le samedi après-midi avec canon à confettis, spectacle pyro-musical le samedi soir et festival des fanfares le dimanche en fin de matinée.

Moment incontournable de la manifestation, le corso fleuri se mettra en mouvement dimanche à 15 heures. De nombreux chars, des groupes d'enfants, des fanfares et des Guggenmusik défileront. Depuis début septembre, les décors sont assemblés et posés sur les chars dans le hangar couvert du Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Cinq cents élèves des classes neuchâteloises ont piqué des fleurs.

Le corso fleuri est l'occasion aussi de découvrir Miss Fête des Vendanges 2019 Noemi et ses dauphines Athéna et Naomi. Ce cortège prolonge la tradition du défilé des chars de vendanges chargés des instruments de travail du vigneron, décorés et fleuris, à l'issue de la vendange.

Jusqu'à 340'000 visiteurs

Ces dernières années, la fête a attiré jusqu'à 340'000 visiteurs. Plus de 200 stands, tenus par des sociétés locales et des commerçants, sont à leur disposition pour étancher leur soif ou combler des petits creux.

Fête des vendanges rime aussi avec carrousels. Ils seront installés comme les années précédentes sur la Place du Port et la Place Alexis-Marie-Piaget. (ats/nxp)