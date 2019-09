La foudre s’abat sur Lauber

Une décharge de plusieurs millions de volts! La foudre vient de s’abattre sur Michael Lauber. La Commission judiciaire (CJ) a recommandé mercredi, par 9 voix contre 6 et une abstention, la non-réélection du procureur général de la Confédération. C’est un nouveau rebondissement dans «l’affaire Lauber» qui défraie la chronique depuis plusieurs mois. Et pour Michael Lauber, cela commence à sentir le roussi. Il risque d’être éjecté de son poste par l’Assemblée fédérale le 25 septembre prochain. Un sort qu’a connu son prédécesseur, Erwin Beyeler, en 2011 (lire l’encadré).

Pourquoi Lauber a-t-il trébuché devant la commission? Principalement à cause des rencontres non protocolées qu’il a eues avec le boss de la FIFA, Gianni Infantino, dans des restaurants chics. Le fait qu’il ait été dessaisi de l’affaire par le Tribunal pénal fédéral n’a pas arrangé les choses. «Tous les faits incriminés ne représentent pas une violation grave ou intentionnelle, ou une négligence grave du devoir de fonction, explique le président de la CJ, Jean-Paul Gschwind (PDC/JU). Néanmoins, leur accumulation justifie de proposer la non-réélection de M. Lauber.» La commission estime aussi que l’attitude du procureur n’a pas été adéquate. Ses détracteurs jugent que son combat frontal contre l’autorité de surveillance du MPC, avec l’aide d’un avocat vedette, était déplacé. Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, les recours de Lauber contre le président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ont été rejetés mercredi.

Des élus estiment cependant qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE) a tenté de voler au secours de Michael Lauber au sein de la Commission judiciaire. En vain. Il ne cache pas sa déception: «On a voulu régler un problème institutionnel et on ne fait que l’amplifier. La commission s’est basée sur des faits non vérifiés et certains élus instrumentalisent la non-réélection de Lauber pour doper leur campagne aux élections fédérales. Si Lauber a commis des erreurs, elles sont vénielles en regard de son bilan largement positif.»

Crédibilité «entamée»

Michael Lauber a tenté lui aussi de plaider sa cause une dernière fois mercredi matin devant la CJ. Sans succès. Après son audition, le débat a été vif, nourri et émotionnel. Il en ressort que les deux grands partis (UDC, PS) sont majoritairement favorables à la non-réélection. Le PLR y est plutôt opposé. Plus on est juriste et Romand dans la commission, et plus on est favorable au maintien de Lauber. Le conseiller national Yves Nidegger (UDC/GE) ne cache pas son embarras: «Dans cette affaire, le parlement fait tout à l’envers. Il va se prononcer sur la non-réélection du procureur général avant que l’enquête disciplinaire à son encontre ait établi les faits et soit achevée. On marche sur la tête. Si Michael Lauber n’est pas réélu, nous allons envoyer aux potentiels successeurs le message suivant: le poste de procureur général est un siège éjectable soumis aux atermoiements d’un parlement qui tranche au doigt mouillé.»

Au doigt mouillé? La conseillère nationale écologiste Sibel Arslan, qui proposa de ne pas réélire Lauber, ne partage pas cet avis. «Le Tribunal pénal fédéral a confirmé que les rencontres non protocolées de M. Lauber ne respectaient pas la procédure. Elles mettaient en cause l’impartialité de la justice que tout citoyen est en droit d’attendre. M. Lauber n’a pas réussi à restaurer de façon convaincante sa crédibilité qui, selon moi, a été entamée par cette affaire.»

Jean-Paul Gschwind enfonce le clou. Lors du point de presse, il a qualifié «d’erreur» les rencontres non protocolées de Lauber. Il se demande aussi si certains participants à ces rencontres étaient légitimés à être là. Il relève que des enquêtes sont en cours pour savoir s’il y a eu atteinte au secret de fonction.

Une enquête disciplinaire, elle aussi contestée, se déroule à l’encontre de M. Lauber. Elle a été commandée par l’autorité de surveillance du Ministère public. Après le coup de massue de la Commission judiciaire, le résultat de l’enquête apparaît désormais secondaire. Michael Lauber est de toute façon déterminé à se représenter, comme nous le confirme le MPC. Peut-il encore sauver sa tête devant l’Assemblée fédérale? «Ce sera compliqué, reconnaît Yves Nidegger. Quand les requins ont senti l’odeur du sang, il est difficile de les éloigner.»