La fumée interdite en gare: vos réactions

Jeunesse Le Conseil fédéral refuse d’interdire la publicité pour les produits du tabac, mais autorise la cigarette électronique avec nicotine. Plus...

Par Roland Rossier et Richard Etienne 05.10.2018

Santé Il y a dix ans, Genève était pionnier dans la lutte contre le tabagisme. Bilan sanitaire et pistes pour le futur. Plus...

Santé La moitié des garçons de 15 ans et un tiers des filles ont utilisé au moins une fois la cigarette électronique. Analyse et résultats en infographie. Plus...