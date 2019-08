La nouvelle affiche de l'UDC fait des remous

La nouvelle affiche de l'UDC s'est attiré les critiques. Les professionnels des campagnes s'interrogent sur cette forme d'attention et son utilité pour le parti.

L'affiche a été publiée dimanche. Elle montre une pomme attaquée par des vers. Ces lombrics sont décorés des couleurs des autres partis, l'un d'eux représente l'UE. À côté, la phrase: «Des vers pour notre pomme? Non merci!» («Sollen Linke und Nette die Schweiz zerstören?»).

Les réactions n'ont pas tardé sur Twitter, la plupart négatives. De nombreux utilisateurs ont rappelé que le langage figuratif rappelle celui de la propagande nationale-socialiste, dessins de «Der Stürmer» avec des pommes et des vers à l'appui. Représenter l'opposant politique comme «lombric» ou «vermine» n'est pas digne d'un parti démocratique, écrit la majorité.

Provocation calculée

L'UDC est allée trop loin, estiment certains; une telle représentation ne doit pas être acceptée sans commentaire. D'autres écrivent que l'UDC montre son vrai visage. Et encore d'autres exhortent à ne pas tomber dans le piège: chaque réaction à cette provocation calculée est utile à l'UDC.

Les professionnels des campagnes jugent cette affiche de différentes manières. Mark Balsiger revient sur l'affiche avec le coup de couteau d'il y a 25 ans. Le motif est toujours le même, écrit-il. Un média obtient l'exclusivité sur un sujet, les autres suivent. Des milliers ont partagé par réflexe sur Facebook ou Twitter.

«À chaque fois, il y a la revendication que les provocateurs retirent le sujet. Le thème reste ainsi d'actualité durant plusieurs jours, voire des semaines. Les opposants de l'UDC en assurent la diffusion avec leurs réactions fébriles. Le schéma fonctionne toujours, les opposants tombent toujours dans le même piège, chaque sujet devient viral.»

Détourné du problème

L'UDC ne gagne pas de voix lors des élections du 20 octobre. Mais elle obtient de l'attention, écrit M. Balsiger. Elle peut ainsi détourner l'attention de problèmes urgents comme la crise climatique ou les primes d'assurance maladie.

Le militant Reda el Arbi arrive à une autre conclusion. Il voit l'affiche comme une «balle dans le pied». Les électeurs conservateurs et bourgeois de l'UDC devraient se sentir révulsés, écrit-il. Ils pourraient ne pas voter. L'affiche et la communication défensive du président du parti montre un parti faible et désespéré.

Critiques internes

Des politiciens de l'UDC se sont aussi exprimés sur Twitter. Claudio Zanetti, de la ligne dure, écrit: «Sur l'image ce ne sont ni des gauches (Linke) ni des gentils (Nette). Ce sont des vers qu'on extermine. Qui nous prendrait encore au sérieux?»

«Rire? Pleurer? Avoir honte? Je ne sais pas! Je doute de plus en plus de la direction du parti», écrit le candidat zurichois Michael Frauchiger. Il faut changer d'entreprise de publicité et ceux qui acceptent et payent pour ces affiches, poursuit-il.

Pour le député au Grand Conseil bâlois Pascal Messerli, l'affiche est «mauvaise et maladroite». Le député schaffhousois Pentti Aellig a appelé la direction du parti à retirer ce sujet.

Pas de vers pour le PBD

Les politiciens d'autres partis ont tenté de retourner le piège. Ainsi, Martin Landolt, à la tête du PBD, écrit: «Ce qui me gêne le plus est l'absence de vers jaunes et noirs...» (ats/nxp)