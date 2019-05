La Poste veut se délester de Car Postal France

La Poste suisse est entrée en négociation exclusive avec la société française Keolis, filiale de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), pour la cession des activités hexagonales de Car Postal. L'ancienne régie fédérale indique lundi avoir signé un contrat en ce sens en date du 16 mai, après avoir reçu une offre d'achat «irrévocable».

Le géant jaune prévoit de lancer dans les prochaines semaines les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, et de demander les autorisations nécessaires auprès des autorités. La direction n'entend pour l'heure pas faire plus de commentaires sur le projet, précise un communiqué. (ats/nxp)