La sécurité sociale des paysannes doit être accrue

Les agricultrices ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante, estiment l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) et Swissaid. L'association et l'organisation d'entraide veulent combler cette lacune avec leur campagne lancée mercredi.

«L'Appel en faveur des paysannes» exige que la sécurité sociale des paysannes soit incluse dans la politique agricole 2022 , indiquent l'USPF et Swissaid mercredi dans un communiqué commun. «Il est normal que les femmes qui travaillent dans des exploitations soient considérées comme actives», souligne la présidente de l'USPF Anne Challandes. Tous les employés d'une exploitation doivent bénéficier des mêmes avantages.

Cette différence de traitement fait partie des inquiétudes principales des femmes qui contactent le SOS pour paysannes, paysans et leurs proches, ajoute Patrizia Schwegler, responsable de la helpline. Le nombre d'appels a pris l'ascenseur depuis 2013.

Rôle crucial des paysannes

L'Appel exige également que la sécurité alimentaire devienne un thème prioritaire du Message du Conseil fédéral au Parlement pour la coopération internationale 2021-2024, actuellement en consultation. Le rôle crucial des paysannes dans la lutte contre la pauvreté doit être pris en compte à sa juste valeur par la coopération internationale suisse. «Les femmes doivent avoir leur mot à dire sur le fonctionnement de leurs exploitations», résume Christine Badertscher, responsable de la politique de développement chez Swissaid. La campagne politique de l'USPF et Swissaid se clôturera cet automne avec la remise de l'Appel contresigné au Département fédéral de l'intérieur et au Département fédéral des affaires étrangères. (ats/nxp)