La Suisse alémanique sous de violents orages

De violents orages ont frappé la Suisse dans la nuit de lundi à mardi. Rien que dans le canton de Thurgovie, 2955 éclairs ont été comptés. La foudre a également entraîné un arrêt temporaire de la centrale nucléaire de Beznau (AG).

L'exploitant Axpo a annoncé mardi que le bloc numéro 1 de la centrale devrait être remis en service dans l'après-midi. Vers 01h34, une sous-station est tombée en panne, probablement à cause de la foudre.

Le courant produit par la centrale de Beznau ne pouvant plus être transporté, le réacteur du bloc 1 s'est arrêté et le réacteur du bloc 2 a réduit sa puissance. A 03h50, la puissance du second réacteur a pu être à nouveau augmentée.

Avions cloués au sol à Zurich

En raison du danger de foudre, aucun avion n'a pu décoller entre 07h00 et 08h12 à l'aéroport de Zurich. Un violent orage s'est en effet abattu directement au-dessus de l'aéroport pendant cette période.

Pour des raisons de sécurité, aucun employé n'a été autorisé à sortir et à préparer les appareils pour le décollage. La foudre ne présentait toutefois aucun danger pour les avions. Ceux qui arrivaient ont donc pu se poser sans problème.

Eclairs à haute intensité

La nuit a été marquée par de violents orages, en particulier à l'extrémité nord de la Suisse. Au cours de la matinée, des cellules orageuses ont également avancé vers la région située entre le canton de Soleure et le lac de Constance, ainsi que vers l'Oberland bernois et la Suisse centrale.

Ganz im Norden der #Schweiz gab es letzte Nacht kräftige #Gewitter. Pro Stunde haben sich seit Mitternacht über der Schweiz rund 1'000 Blitze entladen, also fast 6000 #Blitze bis 06.00 Uhr. Am meisten im Kanton #Thurgau (2000), gefolgt vom Kanton #Zürich (1000) Bild: D. Kurz (rv) pic.twitter.com/0ZxqcGNFs6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Selon Meteonews, les orages ont été accompagnés par des milliers d'éclairs. Le canton de Thurgovie a été le plus touché, avec 2955 coups de foudre, suivi par Zurich (2519), Argovie (1439) et Saint-Gall (1149).

Pluies abondantes

Il a par ailleurs beaucoup plu localement depuis 22h00 lundi jusqu'à 08h20 le lendemain. Il est par exemple tombé 37 litres d'eau par mètre carré à Oberneunforn (TG), ou 36 litres à Amriswil (TG). Outre la Thurgovie, la ville de Winterthour a également bien été arrosée, avec 30 litres.

Les météorologues tablaient sur un apaisement au cours de la matinée. Des averses et des orages restaient toutefois possibles localement.

Des averses et orages sont à nouveau attendus depuis l'ouest dans l'après-midi et la soirée. De fortes pluies, des bourrasques et de la grêle ne sont pas exclues. Il devrait également continuer à tonner dans la nuit de mercredi. (ats/nxp)