La Suisse progresse dans la lutte anti-corruption

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) juge satisfaisantes dans l'ensemble les mesures anti-corruption prises par la Suisse pour ses parlementaires, juges et procureurs. Des progrès sont toutefois encore possibles.

Dans son premier rapport de conformité depuis l'évaluation de 2016, le GRECO parvient à la conclusion que ses recommandations ont été suivies pour les procureurs et dans une moindre mesure pour les parlementaires. Il demande en revanche des efforts supplémentaires pour les juges, indique jeudi le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Dans l'évaluation de 2016, le GRECO avait émis douze recommandations à l'égard de la Suisse, visant notamment à adopter des règles déontologiques pour ces autorités. Dans le rapport publié jeudi, il constate que la Suisse a pleinement mis en oeuvre cinq des douze recommandations et trois partiellement.

The Council of Europe #AntiCorruption body #GRECO has published its Compliance Report of Fourth Evaluation Round on #Switzerland, concerning #corruption prevention in respect of #MPs, #judges and #prosecutors. https://t.co/n3FDVLHoab @coe @GianlucaCoE pic.twitter.com/IA4qP04Y06