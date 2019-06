La Suisse verte s’échauffe face à un parlement tiède

La Suisse verte bat le pavé. Après les manifestations de milliers de jeunes dans les grandes villes, après la déclaration d’urgence climatique de plusieurs Cantons, c’était au tour d’un groupe d’une petite centaine d’activistes de manifester jeudi matin devant le Palais fédéral. Ils dénonçaient «l’inaction criminelle» du gouvernement face à l’extinction de la planète.

Toutes ces vagues écolos successives n’ébranlent pas beaucoup le gros paquebot fédéral. Celui-ci poursuit imperturbablement sa route dans l’agenda prévu depuis des semaines. C’est peu étonnant, dans la mesure où les grands thèmes sur lesquels les élus doivent se prononcer passent par la moulinette classique. Projet du Conseil fédéral, consultations, projet définitif du gouvernement, examen par la commission d’une des deux Chambres et enfin vote en séance plénière. On vous épargne le ping-pong des amendements entre le National et les États.

Ce mécanisme huilé ne favorise pas beaucoup la réactivité. Hasard du calendrier, il y a bien quelques sujets environnementaux sur la table lors de cette session de juin. Comme cette interdiction du bois illégal qui a passé la rampe du Conseil national mercredi. Le morceau de résistance environnemental sera constitué par les deux initiatives populaires contre les pesticides. Elles passeront devant le National le 19 juin. Pas de suspense. Elles seront rejetées d’autant que le lobby paysan, très puissant à Berne, les a prises en grippe. Un grand débat urgent sur le climat aurait pourtant été possible. Encore faut-il qu’il soit accepté par la majorité du Bureau du National. Cela n’a pas été le cas. La demande des formations écolos en ce sens a été rejetée. Comme en mars dernier. Cela reflète non pas un problème de procédure, mais une volonté politique. La majorité de droite du parlement estime qu’il n’y a pas le feu au lac en matière d’environnement. Elle est prête à des mesures, mais elle a un maître-mot à la bouche: pragmatisme.

Le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD) incarne cette tendance majoritaire du parlement. «L’exagération ne permet pas de trouver des solutions, dit-il. Les «Yaka» et «Fokon», cela ne marche pas en politique suisse. Les choses sont plus compliquées. Un exemple: en tant que syndic de Montreux, je dois aménager des clairières pour favoriser la biodiversité. Ce faisant, on coupe des arbres qui absorbent du CO2.»

À gauche, au contraire, la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD) comprend le ras-le-bol des jeunes. «Ils ont raison de dire que le parlement n’en fait pas assez. On l’a vu encore l’autre jour avec la prolongation de la vie des centrales nucléaires.» Elle estime qu’il ne faut pas non plus oublier l’urgence sociale. Comment? «En rendant les trains moins chers pour que les gens arrêtent de prendre l’avion. Et pour cela il faut des investissements publics massifs.»

Adèle Thorens (Verts/VD) applaudit des deux mains à cette société civile qui manifeste. «Leurs objectifs sont certes radicaux, mais ils permettent de mettre la pression pour renforcer la politique climatique suisse. Je trouve aussi super que les activistes soient non-violents. C’est très important. La violence, cela décrédibilise toute revendication.» Elle ne cache pas que les adhésions chez les jeunes Verts sont montées en flèche. À l’UDC, on secoue la tête devant le discours apocalyptique des activistes verts sur l’état de la planète. Yves Nidegger (UDC/GE): «Le parlement est peu sensible au télé­vangélisme vert. Ce dernier annonce la fin du monde et promet la rédemption si l’on verse la dîme climatique.» Pour lui, ce discours ressemble au trafic des indulgences de l’ancienne Église romaine.

Les grandes joutes politiques sur le climat reprendront vraiment au parlement en septembre. La loi sur les taxes CO2 sera traitée par les États.