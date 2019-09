La Suisse vient au secours des Bahamas

La Confédération envoie cinq experts du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Une station d'épuration mobile partie de Berne est déjà arrivée sur place.

Les experts sont spécialisés dans les domaines de l'eau, de l'hygiène, de la logistique, des abris d'urgence et de la gestion des déchets, indique le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué diffusé vendredi. Ils devaient arriver sur place vendredi.

Ils se chargeront de former d'autres personnes pour utiliser la station d'épuration mobile. Ils examineront également s'il est possible d'apporter un soutien dans les domaines des abris d'urgence, de la réutilisation des matériaux de construction et de la gestion des déchets.

La station d'épuration mobile permet de rendre l'eau potable pour 10'000 personnes. Elle pèse une tonne.

Pour mémoire, la Confédération a annoncé vendredi dernier venir en aide aux populations victimes de l'ouragan Dorian aux Bahamas. Elle a versé 500'000 francs: 300'000 francs à Croix-Rouge et 200'000 francs au Programme alimentaire mondial.