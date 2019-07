Le 35e Gurten Festival débute sous le soleil

La 35e édition du Gurten Festival s'est ouverte sous le soleil mercredi sur les hauteurs de Berne. La rappeuse Coely a ouvert les festivités.

De nombreux visiteurs ont fait le pèlerinage vers la montagne bernoise dans l'après-midi. Le beau temps devrait les accompagner de mercredi à samedi. De légers orages et des averses ne sont pas à exclure dans la nuit de samedi à dimanche.

Musicalement, le festival a beaucoup à offrir cette année. Mercredi, le groupe de pop rock allemand AnnenMayKantereit et le duo rock Twenty One Pilots seront au programme. Les Bernois de Patent Ochsner joueront pour leur part «à domicile» vendredi. Le groupe sera l'un des temps forts du festival et un «must see» pour de nombreux spectateurs.

Outre les stars internationales, de nombreuses perles musicales moins connues pourront être écoutées au Gurten, à l'instar de Hyukoh, un groupe coréen de k-pop qui jouera pour la première fois en Suisse. Le groupe américain Khruangbin, qui mélange sonorités occidentales et du Moyen-Orient dans une sorte de funk-surf-soul psychédélique, sera également à découvrir.

Le festival n'affiche pas encore complet. Des billets pour mercredi et jeudi sont encore disponibles. (ats/nxp)