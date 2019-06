Le col du Lukmanier fermé après un éboulement

Le col du Lukmanier, entre les Grisons et le Tessin, a été fermé au trafic après un éboulement dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n'y a pas eu de blessé.

La route est fermée entre Fuorns (GR) et Campra (TI), a indiqué jeudi la police cantonale grisonne. L'éboulement a recouvert une trentaine de mètres de chaussée. La masse de roche atteint jusqu'à 4 m de hauteur. La route est fermée pour une durée indéterminée.

Letzte Nacht ist auf dem Lukmanierpass ein Felssturz niedergegangen – Strasse gesperrt.https://t.co/ZxbIYPSxW0 — Kantonspolizei GR (@KapoGR) June 13, 2019

La semi-autoroute A13 et la route cantonale au San Bernardino (GR) sont en revanche rouvertes au trafic après 25 heures de fermeture en raison des intempéries. Le tunnel du San Bernardino est lui aussi rouvert.

Le trafic avait été interrompu mercredi entre Thusis (GR), au nord, et Lostallo (GR), au sud. Les routes avaient été coupées par des éboulements près de Medels (GR) et Cabbiolo et étaient menacées par des cours d'eau en crue. (ats/nxp)