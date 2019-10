Le nouveau billet de 100 frs bloque des postomats

Le nouveau billet de 100 francs ne fait pas bon ménage avec les distributeurs de billets de Postfinance. Les coupures mises en circulation le 12 septembre entraînent le blocage de postomats. Le problème semble affecter uniquement la Suisse alémanique.

Le porte-parole de PostFinance Johannes Möri a confirmé mardi à Keystone-ATS une information de 20 Minuten. Les billets s'agglutinent ensemble et empêchent la distribution d'argent. L'entreprise dit travailler d'arrache-pied pour trouver une solution.

Des dysfonctionnements ont été signalés dans les cantons de Berne, Soleure, Argovie, Bâle-Ville, Lucerne et Zoug. Un type de machines est concerné en particulier, mais on ignore lequel et combien de postomats cela représente. (ats/nxp)