Le patronat et les syndicats s’entendent sur les retraites

Stabiliser le système de retraite n’aura pas été chose facile. «Ce n’est pas un scénario de rêve, mais le fruit d’un compromis», souligne Valentin Vogt, président de l’Union patronale suisse. Tombés d’accord, les partenaires sociaux ont proposé hier au Conseil fédéral un projet de réforme permettant de stabiliser le deuxième pilier. Une réforme à 2,7 milliards de francs.

Syndicats et organisations patronales ont négocié plus de deux ans. Le mandat leur avait été donné par Alain Berset après le refus de la réforme de Prévoyance vieillesse 2020, portée par le conseiller fédéral. Du côté des patrons, seule l’USAM n’a pas voulu soutenir le compromis (lire l’encadré).

Au menu, la réduction du taux de conversion de 6,8% à 6% sur lequel le montant des retraites est calculé, est actée. «C’est un signe courageux donné par les partenaires sociaux, souligne Jean-Rémy Roulet, président de l’Association suisse des institutions de prévoyance (Asip). La réduction du taux de conversion, indispensable pour tenir compte du vieillissement de la population, était devenue urgente.»

Tout le monde semble d’accord. Les rentes ont d’ailleurs déjà commencé à s’effriter. «On observe une baisse de l’ordre de 10% des rentes ces dix dernières années, relève Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse (USS). L’érosion doit être freinée.» Les syndicats ont obtenu des compensations. La baisse des retraites induites par la réduction du taux de conversion sera adoucie. Les futurs retraités toucheront une somme fixe de 200 francs par mois, un peu sur le modèle de l’AVS. Ce «supplément de rente» sera diminué avec le temps pour les nouveaux retraités, qui auront accumulé davantage de capital et ne seront pas prétérités, selon le modèle utilisé lors des négociations.

«Le projet permet le maintenir le niveau des rentes, tout en améliorant celles perçues par les gens les plus modestes», assure Pierre-Yves Maillard.

Tout cela aura un coût. Une ponction de 0,5% sur les revenus soumis à l’AVS, payée à parts égales par les employés et les employeurs, sera introduite. La moitié de la réforme est ainsi financée. La pilule n’a pas été facile à avaler pour les patrons. «Ce point a suscité beaucoup de discussions dans nos rangs, reconnaît Valentin Vogt. Ce supplément de rente financé selon le principe de solidarité n’est certainement pas ce que nous aurions proposé.» Ce principe s’éloigne de celui du modèle de capitalisation, dominant en matière de deuxième pilier en Suisse. «Les puristes ou les idéologues regretteront l’introduction d’un élément de répartition dans le système, les pragmatiques s’en accommoderont», confie David Pittet, directeur général du cabinet de conseil Pittet Associés à Genève.

Favorable aux plus âgés

L’assiette sur laquelle l’on cotise va également augmenter. À l’heure actuelle, un montant appelé «de coordination» de 24 675 francs, lié à la rente AVS, est déduit du salaire sur lequel sont prélevées les primes. Comme ce montant sera divisé par deux, les primes collectées vont mécaniquement grimper. Cela permettra de financer l’autre moitié la réforme. «Les personnes travaillant à temps partiel, notamment les femmes, vont en profiter», relève Pierre-Yves Maillard.

De surcroît, le frein à l’employabilité des personnes de plus de 50 ans est aussi abordé dans la réforme. Aujourd’hui, les taux payés en matière de prévoyance professionnelle sont très élevés pour les personnes de plus de 55 ans (18% contre par exemple 7% pour les jeunes de 25 ans). Cela refroidit parfois les patrons susceptibles d’engager un «senior». À l’avenir, cette fourchette va être fortement réduite. Elle s’échelonnera entre 9 et 14% selon l’âge. «L’employabilité des personnes de plus de 50 ans est améliorée», se réjouit Jean-Rémy Roulet

Que du positif? La plupart semblent d’accord. «On peut se réjouir de ces propositions de réformes du 2e pilier, alliant pragmatisme, simplicité et symétrie des sacrifices», s’enthousiasme David Pittet. Dont acte.

La balle est aujourd’hui dans le camp du Conseil fédéral, qui doit élaborer son projet, et du parlement. «En espérant qu’ils ne dénaturent pas le compromis trouvé, ce qui nous amènerait à revoir notre position», prévient Pierre-Yves Maillard. La gauche reste donc sur ses gardes. La réforme est censée entrer en vigueur en 2021, au plus tard en 2022. Cela étant, tout n’est pas gagné d’avance. Un futur référendum contre la loi est probable. «Espérons que l’alliance contre nature de l’extrême gauche et de la droite nationale n’arrive pas - cette fois encore - à déstabiliser l’édifice», s’inquiète David Pittet. Le rejet de la réforme Berset, en septembre 2017, reste gravé dans les mémoires. (24 heures)