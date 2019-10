Qui sont les protagonistes de l'OTS?

Luc Jouret, cofondateur de l’OTS

Photo: AFP

Né en 1947 dans l’ex-Congo belge, mort à Salvan en 1994. Diplômé en médecine à l’Université libre de Bruxelles, il se spécialise en homéopathie, qu’il exercera durant une quinzaine d’années. Il s’intéresse aussi aux thérapies alternatives, comme une méthode philippine de guérison à mains nues. Dans les années 1980, les conférences du naturopathe Jouret séduisent des personnes ouvertes à l’ésotérisme et craignant l’apocalypse.

Joseph Di Mambro, cofondateur de l’OTS

Photo: ARC

Né en 1924 dans le Gard français, il meurt à Salvan en 1994. Bijoutier, il fait 6 mois de prison pour escroquerie. Dans les années 1950, l’homme commence à pratiquer le spiritisme. Les deux acolytes fondent l’Ordre du Temple solaire en 1984. «Jo» Di Mambro est le cerveau et maître des finances de l’organisation et Jouret le recruteur. En 1989, la secte compte 442 membres suisses, français et canadiens. Les deux gourous leur font croire qu’ils appartiennent à une élite qui pourra survivre à l’apocalypse dans un lieu spécialement aménagé.

Michel Tabachnik

Photo: Keystone

Né en 1942 à Genève, il est un chef d’orchestre et compositeur suisse de renommée internationale. Passionné par la philosophie, l’ésotérisme et la spiritualité, en 1977, il rencontre Jo Di Mambro. Quelques années plus tard, dans le cadre de l’OTS, il écrit les «Archées», textes ésotériques qui constituent l’enseignement réservé à l’élite de l’ordre. Entre 1994 et 2006, à la suite des drames, il est poursuivi en France pour «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime». Deux fois, l’homme est relaxé, la justice estimant qu’il n’était pas un membre important de la secte. En Suisse, un non-lieu est prononcé pour les tragédies de Salvan et Cheiry. De 2007 à 2015, il devient le chef et directeur artistique du Brussels Philharmonic. Depuis 2010, le Genevois est chef d’orchestre honoraire aux Pays-Bas. Dans une tribune publiée l’an dernier sur le site du «Dauphiné», le septuagénaire écrit, à propos de son procès: «Ma vie en sera à jamais brisée, à l’instar de ma carrière professionnelle qui n’aura plus jamais l’essor qu’elle connaissait auparavant.»

Thierry Huguenin

Photo: Tamedia

Dans les années 80, ce prothésiste dentaire romand devient un membre fervent de l’OTS, construit des «sanctuaires», aménage des «fermes de survie» en Suisse, en France, au Québec. En 1993, conscient de faire fausse route, il quitte l’ordre. Mais Jo Di Mambro, qui lui doit de l’argent, lui donne rendez-vous dans son chalet de Salvan le 4 octobre 1994. Le chalet sent l’essence. Pressentiment? Thierry Huguenin s’enfuit. Il explique ensuite que le projet était de l’assassiner avec les autres afin d’atteindre le nombre de 54 victimes. Une référence aux 54 chevaliers de l’Ordre du Temple exécutés sur le bûcher en 1314 sous le règne de Philippe IV le Bel.

André Piller

Photo: Tamedia

C’est le juge d’instruction fribourgeois chargé de l’affaire. Suicides collectifs? Assassinats commandités? La tâche est ardue. L’enquête de terrain s’étale sur des semaines. Une de ses décisions qui n’aura pas fait l’unanimité: la destruction du chalet de Salvan et de la ferme de Cheiry, «pour ne pas choquer les croyants ni attirer les curieux».