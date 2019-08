Le premier œnoparc de Suisse entaché d'irrégularités?

C’est un immense bâtiment immanquable à la sortie de Sion (VS). Posés dans les vergers en bordure de la route cantonale, Les Celliers de Sion constituent le premier œnoparc de Suisse. Ouvert fin 2017, le complexe a déjà été primé à plusieurs reprises, à l’échelle nationale et internationale, et ne cesse d’innover pour promouvoir le tourisme autour du vin et des produits du terroir. Seulement, sa construction soulève de nombreux doutes.

Au point que le Conseil d’Etat, dans un document que nous avons pu lire, souhaite mandater «une entité adéquate» pour enquêter. C’est en fait une réponse aux interrogations exprimées par le député au Grand Conseil valaisan Charles Clerc (UDC) à l’automne 2018. Pour faire simple, l’élu estime que la construction ne serait pas conforme à l’affectation de la zone. Situé en zone agricole protégée, le bâtiment doit, selon la loi sur l'aménagement du territoire, répondre à des normes strictes en matière d’aménagement de territoire et en premier lieu être exploité directement à des fins agricoles.

Or ce sont, en plus des activités touristiques autour de vin, de nombreux événements commerciaux dont des séminaires, des ateliers, des anniversaires ou diverses sorties d’entreprises qui sont organisés aux Celliers de Sion. De telles affectations ne sont pas prévues par la loi sur l’aménagement du territoire, rappelle le député, qui exige du Conseil d’Etat qu’il fasse ce travail de vérification et, cas échéant, rétablisse la conformité du droit.

Plusieurs critiques

Ce dossier fait depuis longtemps parler de lui. Il y a quatre ans jour pour jour, «Le Temps» rappelait le contexte bouillonnant qui entourait cette construction. Porté par les caves Bonvin et Varone – dont le propriétaire était Philippe Varone, conseiller communal devenu président de la ville de Sion en 2017 –, le projet a été réalisé par l’architecte Pascal Varone, cousin du premier nommé et président de la Commission cantonale des constructions, compétente pour les autorisations hors zone à bâtir.

Les concurrents, qui mettaient publiquement en doute la légalité de la construction, ne se cachaient pas à l’époque de soulever en plus un potentiel conflit d’intérêts. Mais l’architecte s’est toujours dit «écœuré par ces accusations et avoir la conscience tranquille», s’étant récusé sur le dossier. Signe de la complexité du cas, il avait fallu deux ans et demi de procédure pour valider les plans du bâtiment.

Si la réponse du Conseil d'Etat n'a pas valeur de preuve, elle satisfait Charles Clerc. «Mes questions étaient fondées et mes doutes légitimes», confie-t-il. La décision d’ouvrir cette enquête reviendra au Grand Conseil valaisan au mois de septembre.