Le service postal helvétique jugé de qualité

Le service postal en Suisse est jugé bon. Malgré ce constat, l'autorité de surveillance Postcom considère que des ajustements juridiques sont nécessaires. Cela permettra de mettre tous les fournisseurs de services postaux sur un pied d'égalité.

L'an dernier, la Poste Suisse a dépassé toutes les exigences en matière de qualité et a rempli sa mission, estime Postcom, la commission fédérale de La Poste dans son rapport annuel publié lundi. Celle-ci souligne également la qualité du travail effectué par les prestataires privés sur le marché postal.

Ces derniers se montrent innovants, agiles et parfois actifs dans des niches. Les 179 prestataires de services postaux actifs en Suisse ont ainsi affiché leurs atouts sur un marché de plus en plus exigeant.

La concurrence entre les acteurs privés et La Poste ne fonctionne toutefois pas de manière satisfaisante. Postcom estime qu'il faut s'atteler au problème de l'accès à des services partiels fournis par La Poste, tels que les tarifs d’accès aux cases postales.

Les salaires standard respectés

Dans des conditions de travail standard, les normes minimales en la matière sont respectées. Celles-ci protègent les travailleurs qui ne sont pas soumis à une convention collective.

Un salaire minimum de 18,27 francs de l'heure est obligatoire. Cependant, peu d'employés de la branche travaillent sans convention collective de travail.

Selon les données de Postcom, le secteur postal suisse a généré environ 3,9 milliards de francs suisses en 2018, pour un volume de 3,4 milliards d'envois. Pour la première fois depuis longtemps, le total des revenus a augmenté de 1,1%.

La croissance des ventes a été rendue possible grâce à la croissance rapide du volume de colis, le commerce sur internet en étant la raison. Cela a compensé les années de baisse de volume des lettres, journaux et magazines.

Au cours des cinq dernières années, toutefois, le chiffre d'affaires sur le marché postal a diminué de 1% par an. Pour la première fois, la baisse annuelle des envois de courrier en 2018 (48,8%) représentait moins de la moitié des ventes.

Assurance qualité dans les agences postales

La Poste Suisse a exploité 2139 points d’accès l’année dernière. Elle comptait à la fin de l'an dernier 1078 agences et 1061 bureaux de poste. Le nombre d'agences devrait continuer de grimper.

Pour Postcom, le modèle fonctionne et les clients s'y sont habitués. Les agences auraient cependant besoin d'un système d’assurance qualité. (ats/nxp)