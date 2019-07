Le système d'alerte reste en place jusqu'en 2024

Le système d'alerte à Bondo (GR) restera en place au moins jusqu'en 2024. D'autres éboulements comme celui du 23 août 2017 sont toujours possibles.

Les experts sont d'avis que des éboulements peuvent encore se produire ces prochaines années au Piz Cengalo, a indiqué jeudi le gouvernement du canton des Grisons. C'est pourquoi le système d'alerte sera maintenu au moins jusqu'en 2024.

Le canton va soutenir financièrement la commune de Bregaglia (GR) pour l'entretien et le fonctionnement du système d'alerte. Il a prévu un montant maximal de 1,1 million de francs.

Trois millions de mètres cubes

Le 23 août 2017, plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés du Piz Cengalo. C'est un des plus importants éboulements qu'a connus la Suisse depuis plus d'un siècle. La catastrophe a fait huit victimes, des promeneurs, dont les corps n'ont pas été retrouvés.

Les dégâts provoqués par la coulée de boue qui a suivi l'éboulement sont estimés à plus de 40 millions de francs. Près de 150 personnes ont dû être évacuées pendant plusieurs semaines. (ats/nxp)