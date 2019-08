Le tunnel de Gamsen rouvrira bientôt

Le tunnel de Gamsen (VS), sur l'autoroute A9 entre Viège et Brigue, sera bientôt entièrement rouvert à la circulation. Les travaux dans le tube nord sont presque terminés et les ultimes fermetures du tunnel sont programmées les 19 et 20 août.

En presque cinq mois de travaux dans les deux tubes, l'approvisionnement énergétique, la ventilation, l'éclairage, la signalisation, la surveillance, l'équipement de commutation ou de routage ont pu être renouvelés, explique jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué.

Certains travaux ont également été entrepris à l'extérieur du tunnel. Pendant toute la durée des travaux, la circulation a été maintenue en bidirectionnel dans un tube.

Le tunnel de Gamsen sera encore fermé complètement à la circulation de lundi à 08h00 jusqu'à mardi midi. Le trafic sera dévié par la route cantonale. Cette ultime fermeture est nécessaire pour le rétablissement des flux de trafic dans les deux tubes, précise l'OFROU.

A proximité du tunnel de Gamsen, des travaux moins importants ont également été menés ces dernières semaines dans les tunnels Gstipf et Eyholz. Ceux-ci ont été réalisés lors de fermetures nocturnes individuelles. (ats/nxp)