Le week-end de l'Ascension a été estival

Après un mois de mai frais et pluvieux, la Suisse a connu des températures estivales pour le week-end de l'Ascension. La première journée tropicale de l'année a été enregistrée dimanche avec 31,4 degrés à Sion et 30,4 à Genève.

A Biasca (TI), le thermomètre a frôlé la barre des 30 degrés (29,9), tandis qu'à Coire, MeteoNews annonçait 29,1. Cette vague de chaleur devrait se poursuivre ces prochains jours, en particulier mardi et mercredi.

Ensoleillement maximal

Dans de nombreuses régions de plaine depuis jeudi, l'ensoleillement a été pratiquement maximal, indique pour sa part MétéoSuisse. On dénombre plus de 50 heures de soleil dans la région des Trois-Lacs entre jeudi matin et dimanche à midi, sachant que certaines stations de Suisse alémanique ont mesuré moins de 100 heures de soleil sur l'ensemble du mois de mai.

Mis à part une petite surprise samedi soir dans la région du Sanetsch (VS/BE), le temps est resté sec dans toute la Suisse. Ce temps chaud a accéléré l'essor des pollens de graminées qui ont été en forte concentration durant tout le week-end, au grand dam des personnes allergiques.

Malgré des températures de l'air très chaudes, cette fin de semaine n'était pas très propice à la baignade. Suite au mois de mai plutôt nuageux et très frais, la température de l'eau des lacs de Suisse romande est encore très fraîche. Le Lac Léman n'affiche que 14 ou 15° en moyenne, note encore MétéoSuisse. (ats/nxp)