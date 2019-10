Les amateurs de jeux de hasard sont en baisse

Une personne sur six joue au moins une fois par mois à un jeu de hasard en Suisse, selon une étude réalisée en 2017. C'est moins qu'en 2012 et 2007 et la plupart investit de faibles montants. Mais 3% présentent un comportement à risque ou pathologique.

Loteries et tombolas

Selon cette dernière étude publiée mardi, les jeux de hasard en Suisse ne présentent pas un problème majeur: un peu plus des deux tiers des personnes interrogées qui jouaient à des jeux de hasard présentaient un comportement de jeu sans risque, indique la commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) dans un communiqué.

En 2017, sur les près de 19'000 personnes interrogées 69% ont déclaré avoir déjà joué à un jeu de hasard au cours de leur vie. En 2012, cette part s'élevait à 70,6%. Un peu plus de la moitié des sondés (55%) ont déclaré avoir joué en 2017.

Les jeux les plus populaires ont été les loteries suisses (48,2%), les tombolas ou d'autres jeux privés (14,3%), les jeux de table (8,6%), les automates ainsi que machines à sous exploités dans les casinos suisses (6,7%), les salles de jeu et les casinos à l'étranger (5,7%), les paris sportifs suisses (4,5%) et les jeux de hasard auprès d'opérateurs internationaux en ligne (2,3%).

Joueurs réguliers à la baisse

Parmi les joueurs fréquents, soit qui jouent au moins une fois par mois, la tendance à la baisse se confirme: elle est de 16,4% en 2017, contre 16,9% en 2012 et 18% en 2007. Pendant l'année 2017, la majorité des joueurs a investi de faibles montants dans les jeux de hasard: 44,1% d'entre eux ont déclaré avoir dépensé moins de 10 francs par mois et 39% entre 10 et 99 francs.

Selon ce sondage, 2,8% des personnes interrogées présentaient toutefois un comportement à risque et 0,2% un comportement pathologique. Le jeu risqué ou pathologique concerne surtout des hommes, des personnes à faible niveau de formation, des habitants de Suisse romande, des gros fumeurs ou dépressifs, ou qui ont moins le sentiment de contrôler leur existence.

Les joueurs à risque ou pathologiques fréquentent surtout les sites internationaux de jeux en ligne (22,1%). Les autres types de jeux affichent un taux de dépendants de 2,9% à 14,3%.

Les résultats montrent que les jeux de hasard à risque ont en Suisse une fréquence similaire à celle de l'Allemagne, tandis que les jeux de hasard pathologiques y sont plus rares. Pour la Suisse, les problèmes engendrés par les jeux de hasard n'ont pas augmenté depuis la dernière enquête en 2012.

Prévention efficace

Pour la CFMJ et la commission intercantonale des loteries et paris (Comlot), ces bons résultats s'expliquent par les mesures de protection mises en place par les opérateurs autorisés sur le marché suisse. La législation sur les jeux d'argent entrée en vigueur le 1er janvier 2019 confirme la nécessité de protéger la population de manière appropriée contre les dangers liés à la dépendance aux jeux d'argent.

Ces mesures ont été encore durcies le 1er juillet dernier. Elles restreignent l'accès aux offres de jeux d'argent en ligne illégales en Suisse. Il s'agit de limiter les risques découlant de l'activité des opérateurs internationaux. Des mesures justifiées au vu des problèmes rencontrés par les personnes dépendantes. Mais la prévention devrait aussi mieux cibler les profils à risque. (ats/nxp)