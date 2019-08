Les enquêteurs suisses devraient interroger Tariq Ramadan en France

La justice suisse devrait bientôt se rendre en France pour interroger Tariq Ramadan. Visé par trois plaintes pénales pour viol et mis en examen, le théologien est soumis au contrôle judiciaire et à l'interdiction de quitter le territoire français. Les enquêteurs suisses feront donc le voyage pour l'auditionner, selon des informations recueillies par Libération et Europe 1.

Car Tariq Ramadan est également sous le coup d'une procédure judiciaire à Genève. Une Suissesse, qui répond au nom de Brigitte dans les médias, affirme avoir été violée et séquestrée par l'islamologue dans un grand hôtel genevois. Les faits seraient survenus dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008. Selon Libération et Europe 1, les enquêteurs suisses espèrent ainsi pouvoir interroger dès cet automne Tariq Ramadan, lequel est présumé innocent. Ils comptent pouvoir aussi en profiter pour le confronter à son accusatrice.

Cette dernière devait être entendue par le Ministère public le 28 février 2019 en présence, si possible, de Tariq Ramadan, et de ses avocats. Mais l'audience a été annulée par le magistrat genevois en charge du dossier. Début juillet, les avocats de la plaignante avaient saisi la Chambre pénale de recours en raison de «l’inactivité et le déni de justice du Ministère public», déplorant l’inertie de la procédure.