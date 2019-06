Les Grisons veulent lancer un «Green Deal»

Le canton des Grisons va lancer un «Green Deal». Le Grand Conseil a chargé jeudi le gouvernement d'élaborer un plan d'action en faveur du climat.

Le parlement a accepté le projet par 103 voix contre 16. Le premier signataire de cette proposition déposée en février est le socialiste davosien Philipp Wilhelm, mais les deux tiers des 120 députés l'ont paraphée. La «transition énergétique» y est qualifiée de «chance» à saisir.

Concrètement, le Conseil d'Etat doit présenter un «Green Deal» (littéralement «accord vert») pour les Grisons. Ce programme doit inclure des mesures «efficaces» pour préserver le climat, un plan de financement et si nécessaire des adaptations législatives.

Stratégie cantonale renforcée

Le gouvernement soutenait le projet. Celui-ci renforce selon lui la stratégie climatique cantonale décidée en 2015. L'exécutif estime que l'investissement de départ pour la mise en oeuvre du plan coûtera entre 15 et 26 millions de francs.

A cela s'ajouteront 20 à 50 millions annuels supportés par la Confédération, les cantons et les communes. Les éventuelles retombées (économies d'énergie, etc.) ne sont pas prises en compte et donc le surcoût final pour le canton n'est pas calculé à ce stade. (ats/nxp)