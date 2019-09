Les mandats des parlementaires rapportent gros

Les parlementaires suisses gagnent quelque 6,5 millions de francs par an grâce à des mandats auprès de banques et d'assurances, révèle le «SonntagsBlick», qui se réfère à une étude encore non publiée de deux experts indépendants. Les conseillers nationaux et aux Etats ont en moyenne huit mandats extra-parlementaires.

Les postes au sein des compagnies d'assurances, notamment les caisses maladie, et des banques sont particulièrement lucratifs. Rien que dans le secteur de la finance, environ cinq millions de francs ont été distribués comme rémunération pour ces mandats. La plupart d'entre eux sont occupés par des élus PLR, qui ont perçu environ la moitié des sommes versées. L'UDC suit avec 25% des mandats, juste devant le PDC (19%). (ats/nxp)