Les poussins déchiquetés, c’est fini

Chez le poussin, le sexe faible est masculin aux yeux des éleveurs. Il ne pond pas d’œufs quand il grandit et ne donne pas de chair aussi goûteuse que la poule. Un animal inutile donc, dont il faut se débarrasser au plus vite après sa naissance. Certains paysans n’y vont pas avec le dos de la cuiller. Ils mettent carrément les poussins mâles vivants dans une broyeuse. Cela a ému le parlement qui a sommé le Conseil fédéral d’interdire cette pratique.

C’est désormais chose faite. Dans sa séance de mercredi, le gouvernement a interdit le broyage des poussins vivants dès le 1er janvier 2020. Soulagement dans les chaumières même si ce procédé est très rarement utilisé. «À notre connaissance, le broyage de poussins n’existe plus en Suisse», nous expliquait récemment Daniel Würgler, producteur d’œufs dans la Broye fribourgeoise et membre de GalloSuisse, faîtière de la branche.

Pour la dignité des animaux

Alors beaucoup de bruit pour pas grand-chose? La conseillère nationale Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD), grande défenseuse de la cause animale, n’est pas d’accord. «Ce n’est pas un détail d’interdire le broyage des poussins. C’est au contraire un pas important pour le respect de la dignité des animaux. Je ne sais pas quel esprit torturé a eu l’idée un jour de passer des poussins au broyeur!»

Il n’en reste pas moins que les poussins mâles ne vont pas connaître pour autant les joies de l’adolescence et les senteurs de l’herbe verte d’un pré. Le Conseil fédéral a accepté qu’ils continuent d’être gazés en masse après la naissance. Mais attention, il faut y mettre les formes. L’ordonnance sur la protection des animaux, qui a été amendée mercredi par le gouvernement fédéral, précise à son article 179 que, lors de la mise à mort par gaz, «les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres».

Isabelle Chevalley se félicite que l’on fixe des lignes rouges à ne pas franchir. «Mais il faudra qu’on se pose aussi la question de savoir s’il est normal de tuer un animal dès sa naissance en fonction de son sexe. Est-il raisonnable de favoriser à outrance les superpoules pondeuses?»

Daniel Würgler s’est aussi posé ces questions. La réponse qu’il nous avait donnée? «On cherche des solutions. Trois pistes sont actuellement testées. La première est de travailler avec des poules duales – les femelles pourraient être utilisées pour la ponte et les mâles pour la viande –, mais leur rendement reste moindre tant pour les œufs que pour la chair. L’autre solution serait d’engraisser les poussins mâles, mais le consommateur est-il prêt à mettre un prix parfois plus élevé pour un poulet qui est moins charnu?»

Le sexage dans l’œuf

Une autre solution se profile à l’horizon pour empêcher l’hécatombe des poussins mâles: le sexage dans l’œuf. C’est quoi? On essaie de repérer le sexe du poussin le plus rapidement possible après la fécondation de l’œuf. Le problème? «Actuellement ces nouveaux procédés ne sont pas encore utilisés à large échelle», relève le Conseil fédéral. «Plusieurs entreprises internationales et des universités font de la recherche dans ce domaine et s’activent pour développer une méthode commercialisable qui intéressera aussi la Suisse.» Si une méthode pratique, fiable et pas trop chère est trouvée, cela épargnerait la vie de 3 millions de poussins suisses. On réussirait, en quelque sorte, à tuer le problème… dans l’œuf.