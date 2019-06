Les retraités allemands adorent la Suisse

La Suisse est le pays où les retraités allemands vivant à l'étranger sont les plus nombreux. Ils sont 26'000 à y percevoir leur rente, contre un peu plus de 25'000 en Autriche et 24'000 aux Etats-Unis.

Les retraités allemands vivant à l'étranger sont toutefois nettement minoritaires. L'essentiel, soit environ 86% des 1,75 million de rentiers vivant hors d'Allemagne, sont des étrangers qui rentrent dans leur pays. Il s'agit notamment de ressortissants italiens, espagnols, grecs, de l'ex-Yougoslavie et de Turquie.

Les rentiers domiciliés à l'étranger représentaient 6,8% des retraités en Allemagne l'an dernier, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais en hausse en regard de l'an 2000, quand ils n'étaient que 1,21%. Cette augmentation est avant tout due aux travailleurs étrangers de retour dans leur pays une fois atteint l'âge de la retraite, d'après les chiffres de l'assurance vieillesse allemande. (ats/nxp)