Les Suisses plébiscitent bus et trains

Ce n’est certainement pas la canicule de ces jours qui infléchira la tendance. De plus en plus de Suisses, interpellés par le réchauffement climatique, prennent la résolution de modifier leurs habitudes de voyage par souci de l’environnement. Ils sont 32% à envisager de prendre l’avion moins souvent, et 8% ont décidé de ne plus voler du tout à l’avenir, selon un sondage de l’Institut GfK publié le 17 juin pour le compte du WWF Suisse. «En outre, 27% des sondé(e)s affirment avoir déjà renoncé à des voyages en avion ces deux dernières années, pour des motifs écologiques», précise la porte-parole Pierrette Rey.

Flixbus en hausse

Le tourisme indigène s’en trouve revigoré, mais cette nouvelle autodiscipline n’empêche pas les voyages en Europe, au contraire. Seul le moyen de locomotion change, et c’est ce qui explique en grande partie le succès des voyages avec les cars de Flixbus. Cette start-up allemande, devenue grande, a connu une progression fulgurante en 2018, avec 1,7 million de passagers (+40%). Flixbus et sa filiale Flixtrain ont du reste totalisé 45 millions de passagers l’an dernier dans toute l’Europe, en hausse également de 40%.

Bus électriques et CO2 compensé

La jeune compagnie tombe à pic: deux de ses lignes longue distance, celles de Paris-Amiens et Francfort-Mannheim sont 100% vertes, grâce à trois bus entièrement électriques. Le réseau, établi en partenariat avec quelque 300 partenaires caristes et des chemins de fer, couvre toute l’Europe. «Depuis la Suisse, on peut choisir 250 stations européennes joignables via une connexion directe», précise David Krebs, responsable de la communication.

Jeunes séduits

Les autres trajets, non électriques, bénéficient de programmes spéciaux pour corriger la pollution induite. «Nous offrons à nos passagers la possibilité de compenser le CO2 émis en fonction de la distance parcourue, sous la forme d’une contribution volontaire au moment de la réservation, de 1% à 3% du prix du billet, qui sera investie dans un projet de protection du climat certifié selon les normes environnementales internationales. Une partie de cette somme est aussi investie dans le projet «foyers à haut rendement énergétique» au Rwanda, un programme d’atmosfair, accrédité par l’ONU». Cette philosophie plaît, et d’abord aux jeunes: 33% des passagers de Flixbus ont entre 18 et 25 ans. «Ce sont des étudiants, des apprentis, de jeunes professionnels, ainsi que de jeunes familles», détaille David Krebs.

Le retour du train de nuit

Le train retrouve également les faveurs du public, pour des trajets autres que pendulaires. Selon un sondage de l’Association transports et environnement, deux tiers des personnes se disent notamment prêtes à voyager en train de nuit (51% de oui, 11% plutôt favorables). Les destinations prisées sont, dans l’ordre, l’Allemagne (60%), l’Italie (48%), l’Autriche (41%), la France (37%) et l’Espagne (21%). Les pays limitrophes sont naturellement privilégiés, et il faut noter la bonne place de l’Autriche, dont les trains de nuit de Zurich à Salzbourg, Vienne et Budapest connaissent un engouement certain. «Mais il y a d’autres lignes avec wagons-couchettes ou wagons-lits, rappelle Viera Malach, porte-parole de l’ATE, par exemple au départ de Milan vers le sud de l’Italie». Et les tarifs soutiennent la comparaison avec des vols low cost: un trajet Milan-Naples aller-retour coûte environ 110 euros (122 francs). En Suisse, l’Association Objectif train de nuit, lancée début juin, œuvre au renforcement de ces alternatives à l’avion. «Il manque notamment une offre de trains de nuit vers Barcelone, et une vers Amsterdam, car se rendre en train dans ces deux destinations phares est encore long et compliqué», précise la vice-présidente Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD).

Interrail existe toujours

On revient aussi aux bonnes vieilles méthodes: Interrail n’a pas disparu, les jeunes y recourent toujours (forfait de départ: 168 euros pour trois jours répartis sur un mois), et nombre de personnes qui l’utilisaient dans les années 80 découvrent que des offres existent aussi pour les adultes (dès 218 euros pour la même prestation).

Sensible chez les CFF

Le sismographe des CFF a bien ressenti le changement de mentalités, explique la porte-parole Ottavia Masserini: «Nous ressentons une forte augmentation du trafic international. À titre d’exemple, nous avons noté une hausse de 40% depuis le début de l’année au départ de Genève en direction de la France.» Habitués depuis des années à réserver un vol en quelques clics, les gens reviennent au guichet pour les voyages en train, car il faut réapprendre parfois à combiner plusieurs correspondances avec des compagnies différentes. «Mais nous travaillons à l’harmonisation de ces réservations, et notamment des sites informatiques.» Les CFF vont par ailleurs augmenter le contingent des billets à tarif réduit.

