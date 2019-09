Les trois priorités de Maurer et Cassis à l'ONU

Programme chargé pour le président de la Confédération Ueli Maurer et le chef de la diplomatie Ignazio Cassis la semaine prochaine à New York: un sommet sur le climat, la 74e Assemblée générale de l'ONU, une conférence sur la Syrie et une sur le développement durable.

Les Nations unies et son secrétaire général Antonio Guterres invitent lundi la communauté internationale à un «Sommet sur l'action pour le climat». La Suisse y participera et aura son mot à dire: Ueli Maurer interviendra en fin d'après-midi (heure locale) pour annoncer la volonté de la Confédération d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

Dans le cadre du débat général qui précède l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, Ueli Maurer sera mardi le dixième orateur et le premier représentant d'un pays européen à s'exprimer. Juste avant lui, le président brésilien Jair Bolsanaro, le président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fatah El-Sissi monteront sur scène.

Droits humains, réforme et sciences

Dans son discours, le président de la Confédération soulignera que le multilatéralisme est indispensable pour un petit pays ouvert comme la Suisse. Il évoquera aussi les priorités de la Suisse à l'ONU, à savoir les droits de l'homme, la réforme du système onusien et la coopération entre la science et la diplomatie.

Ueli Maurer se prononcera aussi sur le renforcement de la liberté d'expression, de réunions et d'associations à l'échelle internationale. Il plaidera enfin pour l'intensification de la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Les trois grandes priorités définies cette année s'articulent autour des deux grands axes stratégiques de l'engagement suisse au sein des Nations unies pour la décennie 2012-2022. Il s'agit d'un côté de la paix et de la sécurité et de l'autre des réformes de l'ONU.

Pas sûr en revanche qu'il y ait une deuxième poignée de main entre Ueli Maurer et Donald Trump, après celle de mai à la Maison Blanche. Le conseiller fédéral ne pourra pas honorer la réception que donnera le président des Etats-Unis mardi soir à New York puisqu'il s'envolera pour retourner en Suisse. En deux jours, il profitera cela dit de mener divers entretiens bilatéraux.

Initiative Suisse - Pays-Bas sur le climat

De son côté, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis rencontrera plusieurs de ses homologues dans la Grande Pomme. Il représentera la Suisse lors d'une réunion pour la paix en Syrie mardi, participera à une rencontre ministérielle de l'UE et assistera à une conférence sur le financement des objectifs de développement durable de l'ONU.

Pour cette dernière, il s'agit notamment de 17 domaines dans lesquels l'humanité doit faire des efforts pour préserver la planète pour les générations futures. L'objectif est d'éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde d'ici 2030 et de donner à chacun accès à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité.

S'agissant du climat, la délégation helvétique comprendra aussi Franz Perrez, chef des affaires internationales à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Il devait d'ailleurs dès samedi présider une conférence sur les mesures de financement dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat.

La Suisse et les Pays-Bas doivent ensemble présenter une initiative, dite Pacta. Elle se veut un instrument permettant aux investisseurs de mesurer l'impact climatique de leurs engagements financiers. (ats/nxp)