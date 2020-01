Le logement coopératif est-il si avantageux?

Les coopératives d’habitation constituent le principal levier de l’initiative «Pour des logements abordables», qui réclame davantage d’habitations dites d’utilité publique. Le modèle est encore très minoritaire en Suisse. Les acteurs du domaine et un coopérateur genevois en détaillent les spécificités.

Qu’est-ce qu’une coopérative d’habitation?

Les coopératives se situent à mi-chemin entre de l’habitat locatif et propriétaire. Les habitants n’achètent pas leur logement, mais en sont copropriétaires par le biais de leurs parts sociales. Ce modèle présente la particularité d’avoir une gestion démocratique et solidaire. Les membres se réunissent régulièrement en assemblée pour prendre des décisions concernant l’ensemble de la coopérative. Lorsqu’un immeuble doit être construit, les coopérateurs peuvent ainsi influencer le travail des architectes. Les coopératives ne doivent pas poursuivre de but lucratif et ne peuvent donc pas faire de bénéfices. Pour ses partisans, ce modèle permet notamment une meilleure qualité de logement, l’espace n’ayant pas besoin d’être optimisé, et une plus grande protection des loyers.

Les loyers sont-ils vraiment moins élevés?

D’après l’Office fédéral de la statistique (OFS), les loyers sont inférieurs de près de 15% dans une coopérative par rapport à une location classique. En ville de Genève, la différence est même de 19%. L’absence de but lucratif fait que les loyers doivent seulement couvrir les frais. À Genève, Dominique Hausser est membre depuis 1994 du rassemblement de coopérateurs Emphytehome. Il payait à l’origine 2400 francs pour son six-pièces de 131m2 de la rue des Gares. «Aujourd’hui, les coûts ont baissé à 1500 francs car les charges de l’immeuble ont diminué», explique-t-il. D’après les chiffres du canton, le loyer moyen pour un appartement de six pièces atteint 2474 francs.

«Les coopératives visent plutôt une clientèle de classe moyenne, les moins fortunés ayant des structures spécifiques» Mauro Riva, président du Groupement des coopératives d’habitation genevoises

Comment y entre-t-on?

Pour devenir coopérateur, il faut obligatoirement s’acquitter d’une part sociale. Celle-ci dépend de la valeur du logement. Le montant s’élève généralement à plusieurs milliers de francs. «En moyenne, il faut compter entre 1000 et 5000 francs la pièce», indique Mauro Riva, président du Groupement des coopératives d’habitation genevoises. Dominique Hausser, lui, a dû débourser plus de 40'000 fr. et la somme finance le prêt pour la construction de l’immeuble. «Cela semble beaucoup, mais cela reste moins élevé que des fonds propres pour devenir propriétaire. Et l’investissement est vite rentabilisé, les loyers étant bas, précise Me Christian Dandrès, avocat à l’Asloca. Il y a également toujours la possibilité d’utiliser son 2e pilier pour financer la part sociale.» La somme est dans tous les cas rendue le jour où l’habitant quitte son domicile.

Par ailleurs, il faut parfois attendre des mois, voire des années pour entrer dans une coopérative. Dans les villes connaissant un faible taux de vacance immobilière, comme Genève et Lausanne par exemple, un système de liste d’attente est mis en place pour bénéficier d’un logement.

À qui s’adressent les coopératives?

L’initiative promeut des logements abordables, mais ce ne sont pas les bas revenus qui sont les plus concernés par les coopératives. «Elles visent plutôt une clientèle de classe moyenne, les moins fortunés ayant des structures spécifiques, reconnaît Mauro Riva. Elles répondent principalement aux demandes de citoyens ayant une charge fiscale importante et qui ont des primes maladie et des loyers élevés.» Le montant des parts sociales crée en effet une sélection à l’entrée. Il peut également exister une part de logements subventionnés, mais les aides influent sur le loyer et ne réduisent pas les coûts d’entrée. «Certaines coopératives font des habitations bon marché (HBM) quand cela est imposé par les autorités, mais ce n’est pas fondamentalement le but de faire de la concurrence aux fondations de droit public», poursuit le président du Groupement des coopératives d’habitation genevoises.

Combien y a-t-il de logements coopératifs en Suisse?

Le texte soumis au vote le 9 février impose qu’au moins 10% des nouveaux logements soient d’utilité publique, dont font partie les coopératives. À l’échelle nationale, le taux s’élève actuellement à environ 4%, indique l’OFS. En Suisse romande, Bienne est le champion des coopératives avec 14% des logements. Lausanne et Genève présentent respectivement des taux de 8% et 5%. D’après les spécialistes, le marché des coopératives est en hausse dans ces deux villes.

C’est en ville de Zurich que se trouve le plus grand nombre de coopératives d’habitation à l’échelle nationale. Les logements d’utilité publique représentent déjà plus d’un quart du parc locatif. Une proportion appelée à croître encore: en 2011, plus de 75% des citoyens ont voté pour qu’un tiers des logements soient d’utilité publique d’ici à 2050. L’avance zurichoise a une explication historique. Les premières coopératives ont vu le jour il y a plus d’un siècle pour permettre aux populations rurales de se loger à moindres frais et près de leur lieu de travail, rappelle Martin Lepoutre, architecte vivant dans une coopérative zurichoise et commissaire de l’exposition «Zurich. Les coopératives réinventent le logement social», en cours à Paris. Dès le début du siècle dernier, la Municipalité a commencé à promouvoir le modèle coopératif en mettant à disposition des terrains pour la construction de logements d’utilité publique.