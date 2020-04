Une majorité de Suisses souhaite une obligation du port du masque

La crise du coronavirus amène les Suisses à repenser leur rapport aux masques de protection, d'après le sondage Tamedia mené la semaine dernière. Ainsi, une majorité de sondés, soit six sur dix, se disent favorable à un port obligatoire dans l'espace public, lorsqu'un qu'un nombre suffisant de masques sera disponible. La mesure séduit les sympathisants de tous les partis.

Le masque rencontre également une plus grande adhésion en Suisse romande (68%) et au Tessin (77%). L'adhésion est par contre moins forte Suisse alémanique, même si une petite majorité se déclare favorable (54%). L'âge joue également un rôle. Près de sept Suisses de plus de 65 ans sur dix souhaitent ainsi que le port du masque soit obligatoire dans l'espace public. Les moins de 34 ans sont pour leur par seulement 49% à rejoindre cette idée.

Actuellement, le port généralisé du masque n'est pas préconisé par l'Office fédéral de la santé public (OFSP). Interrogés à ce sujet, les sondés estiment que cette position est définie par le manque de ces protections. Ils sont ainsi 57% à le penser. A l'inverse, 38% des Suisses se rallient à l'explication de l'absence de preuves scientifiques de l'utilité de porter un masque. A noter que si les répondants évoquent le manque de masques, ils estiment pourtant que le Conseil fédéral, les cantons et les hôpitaux étaient préparés à affronter la crise.

Pour finir, toujours au rang des mesures fortes qui pourraient être prises au cours du déconfinement, l'obligation de se faire vacciner, lorsqu'un tel vaccin sera disponible, rencontre une forte adhésion. Trois quarts des sondés affirment y être favorables ou plutôt favorables. Ils se montrent également très favorables à l'utilisation des données de localisation des opérateurs mobiles afin de connaître le comportement de la population. Sept Suisses sur dix y adhèrent mais 47% souhaitent que ces informations restent anonymes.