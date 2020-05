Le marchandage politique reprend à Berne

Le discours des partis, à la sauce coronavirus





«Nous réclamons le maintien strict des contrôles à la frontière pour éviter l’arrivée de personnes contaminées. On parle souvent de la solidarité européenne. Or, dans cette crise, l’Allemagne et la France ont confisqué le matériel dont la Suisse avait besoin. Un État n’a pas d’ami, il a des intérêts.»



Céline Amaudruz (UDC/GE)











«Cette crise a le mérite de jeter deux dogmes aux oubliettes. Le premier, c’est la libéralisation à tout crin. Car ce qui sauve l’économie, c’est la force de l’État. Le second, c’est l’idée que la rémunération reflète le mérite. Or ceux qui ont soigné les malades et fait fonctionner la société sont les plus mal payés.»



Roger Nordmann (PS/VD)











«Le Covid-19 a permis de freiner les populismes en montrant toute l'incohérence des grandes proclamations et des solutions de facilité. Il a remis au centre les valeurs fondamentales que sont l’être humain et la famille. Le pays a désormais besoin des partis du centre pour trouver des pistes constructives et pragmatiques.»



Marco Romano (PDC/TI)











«La pression humaine sur les habitats naturels et l'exploitation que nous faisons des animaux sauvages et domestiques afin d'assouvir notre surconsommation sont probablement la source de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, plus que jamais, l'environnement est un enjeu de santé publique majeur.»



Léonore Porchet (Verts/VD)









«Nous devons renforcer notre force d’innovation et améliorer nos liens avec l’étranger pour que nos intérêts soient assurés, même en cas de situations exceptionnelles. Enfin, il faut renforcer la résistance des entreprises afin qu’elles ne doivent pas se tourner immédiatement vers l’État en cas de crise.»



Beat Walti (PLR/ZH)