Des médecins gagnent des millions grâce à l'AI

Certains médecins empochent des millions grâce aux expertises médicales qu'ils font pour les offices assurance-invalidité (AI). C'est ce qui ressort d'un document de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) que le SonntagsBlick a pu consulter.

Celui-ci recense les sommes versées par les offices AI aux médecins et cliniques entre 2012 et 2018. Il en ressort que ceux-ci attribuent les contrats d'expertise de manière extrêmement unilatérale.

En 2018, ils ont payé 683 médecins et cliniques pour mener des expertises dites monodisciplinaires pour un montant total de 29,5 millions de francs. 10% de ces experts se partagent les trois quarts des mandats. Depuis 2012, un médecin bernois a même gagné près de 3,1 millions de francs grâce à ses expertises pour l'AI. Deux autres médecins ont reçu chacun 1,9 million de francs au cours de la même période.

Des avocats, des organisations de personnes handicapées et même des médecins se plaignent du fait que les experts qui reçoivent des millions de la part des offices AI ne jugent plus en toute indépendance. Ils voient dans cette répartition inégale une indication que ceux-ci préfèrent des experts qui jugent dans leur sens - c'est-à-dire contre une incapacité de travail et donc contre une rente, écrit le SonntagsBlick. (ATS/nxp)