Médias: Annette Ringier est décédée

Après une courte maladie, Annette Ringier s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Avec son frère Michael, sa soeur Evelyn Lingg-Ringier et Marc Walder, elle était propriétaire du groupe de médias Ringier SA qui publie notamment le Blick, Le Temps et L'Illustré.

Annette Ringier a été étroitement associée à la société Ringier tout au long de sa vie, selon un article paru jeudi dans Le Temps et le Blick, qui annoncent ainsi sa mort. Dans les années 1970 et 1980, elle a été responsable du magazine 100 Ideen en Allemagne, rédactrice en chef du magazine féminin Annette en Suisse et a écrit en tant que journaliste pour la Schweizer Illustrierte.

Au cours des quinze dernières années, en tant que copropriétaire, elle a activement accompagné la transformation de la firme, qui est passée d'une maison d'édition à une entreprise de médias internationale et diversifiée, écrit le journal.

En outre, elle s'est investie dans de nombreuses fondations. Avec la Fondation Annette Ringier, elle a soutenu des projets sociaux, écologiques et culturels, des organisations d'aide en Suisse et à l'étranger ainsi que la formation de journalistes en Suisse. (ats/nxp)