Mesures anti-tabac: la Suisse mauvais élève

Suisse Le cannabis à faible teneur en THC ne sera pas taxé comme du tabac. Le Tribunal fédéral estime dans un arrêt révélé ce mardi qu'il ne s'agit pas d'un produit de substitution. Plus...

Santé Les e-cigarettes et tous les produits assimilés au tabac sont désormais interdits à la vente aux moins de 18 ans à Genève. Plus...

Prévention en Valais Dès 2020, des opérations seront menées dans les commerces afin de vérifier si l'interdiction de vente aux mineurs est respectée concernant les produits de vapotage. Plus...

Canton Pour le Conseil-exécutif bernois, tous les produits contenant de la nicotine devraient être soumis aux mêmes exigences légales que les cigarettes. Plus...

Suisse En 2017, 31% des hommes et 23% des femmes fumaient en Suisse. C'est chez les moins de 35 ans qu'on trouve le plus d'amateurs de cigarettes. Mais la part des gros fumeurs diminue. Plus...