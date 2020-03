Un millier de cas de Covid-19 de plus en Suisse

L'épidémie de Covid-19 continue sa progression soutenue en Suisse. Un millier de cas supplémentaires par rapport à la veille ont été annoncés jeudi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), portant le total à 10'714 cas confirmés.

Le bilan des morts atteint 161, indique l'OFSP dans un communiqué. Un décompte de Keystone-ATS basé sur les indications des cantons porte ce total à 170.

«Actuellement, 10'714 cas ont été testés positifs, soit 1002 de plus qu'hier. (...) A ce jour, 91'400 tests ont été effectués, dont 14% étaient positifs», précise encore l'OFSP, qui se base sur les déclarations reçues des laboratoires et des médecins jusqu'au matin. C'est pourquoi les chiffres peuvent diverger de ceux communiqués le même jour par les cantons.

Âge médian de 52 ans

L'âge des cas confirmés en laboratoire va de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés que cet âge). S'agissant de la répartition par sexe, 49% des cas concernent des hommes, 51% des femmes.

Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 50 ans, les femmes que les hommes. Les cantons du Tessin (392,8 cas par 100'000 habitants), de Vaud (294,2) et de Bâle-Ville (292,1) restent les plus touchés par l'épidémie. (ats/nxp)