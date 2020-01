Comment les millions du pétrole angolais ont atterri à Zoug

L'essentiel en 5 points

- Une nouvelle fuite de documents, les «Luanda Leaks», montre comment la famille de l’ex-président angolais a profité de fonds de l’Etat.



- Une partie de ces profits a été réinvestie en Suisse. A Genève, le joaillier de Grisogono a reçu – et dépensé ­– plus de 140 millions de francs de l’Etat angolais.



- Personnage central des «Luanda Leaks», Isabel dos Santos, 46 ans, est la fille de l’ancien président angolais. Elle passe pour la femme la plus riche d’Afrique.



- Le nouveau pouvoir angolais accuse Isabel dos Santos et son mari d’avoir dilapidé un milliards de dollars de fonds publics. Le couple rejette les accusations.



- L'apparition prévue d'Isabel dos Santos cette semaine au World Economic Forum de Davos n'aura pas lieu.